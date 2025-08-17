嘉縣啟動關懷機制 攜手公益團體助弱勢家庭災後復建
颱風及豪雨重創嘉義，許多弱勢家庭房屋受損，生活陷入困境，嘉義縣府社會局今天前往布袋鎮關心災後修繕進度，並感謝民間慈善公益團體的協助。社會局長張翠瑤表示，已啟動6區社會福利服務中心關懷機制，第一時間針對列管脆弱家庭展開訪視關心，並發放災害物資箱、睡袋、涼被等生活必需品。
民間慈善團體包括法鼓山慈善基金會、愛無限圓夢團等，分別前往布袋與朴子社福中心，捐贈帆布、民生物資與衛生用品等，協助居民度過難關。房屋受損部分，基金會連結愛無限圓夢團，動員修繕團隊為受災家庭進行勘查與修繕。
張翠瑤表示，房屋結構修復後，能幫助居民重建信心。社會局已啟動6區社會福利服務中心關懷機制，針對列管脆弱家庭及各鄉鎮公所通報個案，第一時間展開訪視，並發放災害物資箱、睡袋、涼被等生活必需品。另也彙整28個修繕團隊名單，與各鄉鎮公所合作盤點修繕需求，針對低收、中低收、獨居長者及行動不便等弱勢家戶，由義消及社團法人中華民國服務利他促進會應急蓋上臨時帆布，並完成多戶臨時防護。後續由社工逐戶評估，以「一案一社工」方式列管，定時追蹤修繕進度。
法鼓山基金會表示，災後重建是漫長的路，需要社會持續關心。這次與社會局及愛無限圓夢團攜手串聯公益力量，協助災戶修繕家園，是公私協力的最佳展現。
張翠瑤感謝社工用心串起社會安全網絡，期盼更多團隊加入行列，把愛心化為實際行動，為受災家庭帶來希望。
