快訊

62歲李連杰驚傳住院開刀！術後憔悴照瘋傳 親證：無常試煉

婦人墜谷後3天離奇燒死...丈夫聽爆炸聲來不及救 現場查無汽油助燃物

9月1日起養雞協會自報產地價 今起蛋價調漲2元

嘉縣啟動關懷機制 攜手公益團體助弱勢家庭災後復建

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣社會局長張翠瑤（右一）與慈善團體關切颱風受災戶復建狀況。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣社會局長張翠瑤（右一）與慈善團體關切颱風受災戶復建狀況。圖／嘉義縣政府提供

颱風及豪雨重創嘉義，許多弱勢家庭房屋受損，生活陷入困境，嘉義縣府社會局今天前往布袋鎮關心災後修繕進度，並感謝民間慈善公益團體的協助。社會局長張翠瑤表示，已啟動6區社會福利服務中心關懷機制，第一時間針對列管脆弱家庭展開訪視關心，並發放災害物資箱、睡袋、涼被等生活必需品。

民間慈善團體包括法鼓山慈善基金會、愛無限圓夢團等，分別前往布袋與朴子社福中心，捐贈帆布、民生物資與衛生用品等，協助居民度過難關。房屋受損部分，基金會連結愛無限圓夢團，動員修繕團隊為受災家庭進行勘查與修繕。

張翠瑤表示，房屋結構修復後，能幫助居民重建信心。社會局已啟動6區社會福利服務中心關懷機制，針對列管脆弱家庭及各鄉鎮公所通報個案，第一時間展開訪視，並發放災害物資箱、睡袋、涼被等生活必需品。另也彙整28個修繕團隊名單，與各鄉鎮公所合作盤點修繕需求，針對低收、中低收、獨居長者及行動不便等弱勢家戶，由義消及社團法人中華民國服務利他促進會應急蓋上臨時帆布，並完成多戶臨時防護。後續由社工逐戶評估，以「一案一社工」方式列管，定時追蹤修繕進度。

法鼓山基金會表示，災後重建是漫長的路，需要社會持續關心。這次與社會局及愛無限圓夢團攜手串聯公益力量，協助災戶修繕家園，是公私協力的最佳展現。

張翠瑤感謝社工用心串起社會安全網絡，期盼更多團隊加入行列，把愛心化為實際行動，為受災家庭帶來希望。

嘉義縣社會局長張翠瑤（右二）與慈善團體關切颱風受災戶復建狀況。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣社會局長張翠瑤（右二）與慈善團體關切颱風受災戶復建狀況。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣府社會局今天前往弱勢家庭關切災後修繕進度，並感謝民間慈善公益團體的協助。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣府社會局今天前往弱勢家庭關切災後修繕進度，並感謝民間慈善公益團體的協助。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣社會局長張翠瑤（右三）與慈善團體關切颱風受災戶復建狀況。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣社會局長張翠瑤（右三）與慈善團體關切颱風受災戶復建狀況。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣社會局長張翠瑤（左）關切颱風受災戶復建狀況。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣社會局長張翠瑤（左）關切颱風受災戶復建狀況。圖／嘉義縣政府提供

社工 團隊 社會局

延伸閱讀

嘉縣2滯洪池吹毀光電板未清完2度挨罰 同1家廠商共吞下600萬罰單

嘉縣災後復建 國際同濟會捐款50萬元助重建

盧秀燕不談黨主席選舉：唯一心思放在災後復建

被問是否會選黨主席？ 盧秀燕：唯一心思放災民和災後復建

相關新聞

災後清理慢 彭啟明目睹亂象 嘉義光電板就地破碎遭罰

丹娜絲颱風重創嘉義縣6座滯洪池光電案場，災後1個多月又碰上楊柳颱風，1家外商經營的義竹鄉新庄、鹿草鄉荷包嶼2處滯洪池光電...

祈求全運會在雲林平安順利 張麗善親迎5廟神明駐駕體育場坐鎮

為祈求全國運動會10月在雲林開賽順利成功，縣長張麗善和議長黃凱今天親自捧著神明步行半哩路，恭迎5座宮廟神明到雲林縣立體育...

嘉縣啟動關懷機制 攜手公益團體助弱勢家庭災後復建

颱風及豪雨重創嘉義，許多弱勢家庭房屋受損，生活陷入困境，嘉義縣府社會局今天前往布袋鎮關心災後修繕進度，並感謝民間慈善公益...

台南百年歷史建築積厚灰塵 「蜘蛛人」高空繩索助清理

擁有百年歷史的台南山上花園水道博物館，擁有珍貴的歷史建築，其中快濾筒室及送出唧筒室因挑高設計、宏偉壯觀，更成為園區指標建...

全國農村領航獎社造大賽 雲林摘下3大獎位居全國之冠

雲林縣在第4屆全國農村領航獎社造大賽，以深厚的社區營造底蘊，在全國70名參賽者中大放異彩，共3人榮獲殊榮，獲獎數全國之冠...

屋損慰助金僅發4成！遭怨審核慢 台南市府承諾加速

丹娜絲風災屋損慰助金發放進度緩慢，台南市長黃偉哲承諾至少發8成，但至今僅發放約4成，受災戶抱怨審核慢。議員指出，慰助金依...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。