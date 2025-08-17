舊警服穿越時空 嘉市警局青少年暑期營吹起警復古懷舊風

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市警局少年隊首創「舊時警察文化體驗營」活動。圖／嘉義市警局提供
有群穿著舊時警察制服隊伍出現在嘉義市歷史建物東門派出所前，恍如穿越時空來到舊時警所；原來這是嘉義市警局首創舊時警察文化體驗營，活動安排暑假青少年，透過文物展覽、制服試穿、情境互動，帶領青少年走進警察歷史時光隧道。活動開跑即秒殺，吹起一股警政復古懷舊風潮。

嘉義市警局少年隊獲內政部毒品防制基金計畫補助，今年8月15日、16日舉辦暑期保護青少年充電一夏系列，活動結合跨域公私夥伴力量，透過文化體驗與寓教於樂的反毒教育，打造嘉義市專屬的暑期安全學習時光。

市警局表示，今年適逢諸羅建城320+1週年，少年隊特別推出全國首創的「舊時警察文化體驗營」活動，開放國中以上青少年參加，每場限額20名，兩場共40名。透過珍貴文物展覽、制服試穿、情境互動，帶領青年走進警察歷史時光隧道。獨一無二的體驗吸引各地警政文化與舊物愛好者報名，短時間內名額即被搶空，吹起一股警政復古懷舊風潮。

穿著舊警服的學員出現在歷史建物東門派出所（現已更名為嘉義文學館：東門町1923），路過民眾恍惚遇見舊時警所場景，駐足觀看，還以為是在拍電影、電視劇，得知是暑期青少年活動，覺得這樣的活動很有意思，看到舊警服、警所呈現眼前，也有股懷舊情懷。

下午場主題「反毒教育沒有假期」，3D反毒競技開放國小一年級以上兒童、少年及家長共同參與，每場次約300人。競賽內容結合毒品危害知識、拒絕誘惑技巧、健康生活推廣，以及反毒、反詐、反數位性別暴力等犯罪預防主題，透過專題講座、遊戲互動與親子、同儕共學，啟發青少年自主思考，並擴散集體反毒意識。

市警局表示，舊時警察文化體驗營活動集結市府各局處團隊、消防局、嘉義市學生校外生活輔導會以及民間企業與團體響應，展現公私協力典範。當中王品集團品牌和牛涮日式鍋物放題，贊助每場次300份招牌鯛魚燒，將公益愛心回饋社會。

穿著舊警服出現在舊警所前恍如穿越時光來到過去。圖／嘉義市警局提供
嘉義市警局少年隊解說人員也穿著舊警服，在舊警用機車前宣導。圖／嘉義市警局提供
穿著舊警服出現在現今市警局門前，學員們合影留念難得體驗。圖／嘉義市警局提供
穿著舊警服出現在舊警所前恍如穿越時光來到過去。圖／嘉義市警局提供
嘉義市警局少年隊首創「舊時警察文化體驗營」活動，吸引各地警政文化與舊物愛好者報名，短時間內名額即被搶空，吹起一股警政復古懷舊風潮。圖／嘉義市警局提供
穿著舊警服於舊警所體驗以往警察的為民服務工作。圖／嘉義市警局提供
