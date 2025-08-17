台南百年歷史建築積厚灰塵 「蜘蛛人」高空繩索助清理

擁有百年歷史的台南山上花園水道博物館，擁有珍貴的歷史建築，其中快濾筒室及送出唧筒室因挑高設計、宏偉壯觀，更成為園區指標建物，但也因建物過高，維護不易，開園5年來，高處設備累積不少髒汙灰塵，館方今委請高空繩索業者進場清理修復，讓老建築重現光彩。

館方表示，1912年動工的B館快濾筒室及C館送出唧筒室，因建築保存完整，被指定為國定古蹟本體；B館快濾筒室除擁有14座由英國進口的百年快濾筒外，占地289坪的空間，挑高超過10公尺，且建築內沒有任何柱子支撐；C館送出唧筒室，除4座大唧筒以外，還有維修的天車，挑高更達12公尺。

館方提到，高度形成的視覺震撼，雖成為博物館最重要的景點，但也成為維修的最大困難，開館5年來，B館屋梁裝設的12座照明燈，只要開館就點燈，雖然當初規畫LED照明，但長期持續運作下已有一半故障；C館牆面也因為清潔不易，積累汙垢，和白色牆面形成明顯對比。

館方說，國定古蹟施工需相當謹慎，經過多方徵詢後，最終透過兆芳國際高空繩索作業公司，經專業評估後，以人力攀升方式，進行燈泡更換與牆面清潔作業；工作人員宛如蜘蛛人上下垂吊，穿梭在老建築內，形成難得畫面。