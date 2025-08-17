快訊

瓷磚縫卡汙垢、發霉好礙眼 5種自製清潔劑能快速清除又省錢

教育部估大一新生年減3500人 教團示警40所大專轉型或退場

打破「非一萬步不可」迷思 新研究揭7000步就有顯著健康效益

台南百年歷史建築積厚灰塵 「蜘蛛人」高空繩索助清理

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
擁有百年歷史的台南山上花園水道博物館，擁有珍貴的歷史建築，其中快濾筒室及送出唧筒室因挑高設計、宏偉壯觀，更成為園區指標建物，但也因建物過高，維護不易，開園5年來，高處設備累積不少髒汙灰塵。圖／水道博物館提供
擁有百年歷史的台南山上花園水道博物館，擁有珍貴的歷史建築，其中快濾筒室及送出唧筒室因挑高設計、宏偉壯觀，更成為園區指標建物，但也因建物過高，維護不易，開園5年來，高處設備累積不少髒汙灰塵。圖／水道博物館提供

擁有百年歷史的台南山上花園水道博物館，擁有珍貴的歷史建築，其中快濾筒室及送出唧筒室因挑高設計、宏偉壯觀，更成為園區指標建物，但也因建物過高，維護不易，開園5年來，高處設備累積不少髒汙灰塵，館方今委請高空繩索業者進場清理修復，讓老建築重現光彩。

館方表示，1912年動工的B館快濾筒室及C館送出唧筒室，因建築保存完整，被指定為國定古蹟本體；B館快濾筒室除擁有14座由英國進口的百年快濾筒外，占地289坪的空間，挑高超過10公尺，且建築內沒有任何柱子支撐；C館送出唧筒室，除4座大唧筒以外，還有維修的天車，挑高更達12公尺。

館方提到，高度形成的視覺震撼，雖成為博物館最重要的景點，但也成為維修的最大困難，開館5年來，B館屋梁裝設的12座照明燈，只要開館就點燈，雖然當初規畫LED照明，但長期持續運作下已有一半故障；C館牆面也因為清潔不易，積累汙垢，和白色牆面形成明顯對比。

館方說，國定古蹟施工需相當謹慎，經過多方徵詢後，最終透過兆芳國際高空繩索作業公司，經專業評估後，以人力攀升方式，進行燈泡更換與牆面清潔作業；工作人員宛如蜘蛛人上下垂吊，穿梭在老建築內，形成難得畫面。

市立博物館館長何秋蓮表示，此次修復顯示「古蹟維護並非單靠傳統工法，結合現代新技術同樣能發揮功效」，未來也將持續透過專業與創新，讓國定古蹟在保存安全的前提下，延續歷史價值與文化風華。

山上花園水道博物館擁有珍貴歷史建築，其中快濾筒室及送出唧筒室因挑高設計、宏偉壯觀，更成為園區指標建物，但也因建物過高，維護不易，開園5年來，高處設備累積不少髒汙灰塵，館方今委請高空繩索業者進場清理修復。圖／水道博物館提供
山上花園水道博物館擁有珍貴歷史建築，其中快濾筒室及送出唧筒室因挑高設計、宏偉壯觀，更成為園區指標建物，但也因建物過高，維護不易，開園5年來，高處設備累積不少髒汙灰塵，館方今委請高空繩索業者進場清理修復。圖／水道博物館提供
山上花園水道博物館擁有珍貴歷史建築，其中快濾筒室及送出唧筒室因挑高設計、宏偉壯觀，更成為園區指標建物，但也因建物過高，維護不易，開園5年來，高處設備累積不少髒汙灰塵，館方今委請高空繩索業者進場清理修復。圖／水道博物館提供
山上花園水道博物館擁有珍貴歷史建築，其中快濾筒室及送出唧筒室因挑高設計、宏偉壯觀，更成為園區指標建物，但也因建物過高，維護不易，開園5年來，高處設備累積不少髒汙灰塵，館方今委請高空繩索業者進場清理修復。圖／水道博物館提供

博物館 國定古蹟 歷史建築

延伸閱讀

見證地方政經起伏 雲林西螺街長宿舍完工倒數

豪雨催生 台南山上水道博物館山苦瓜、菌菇生態驚喜現身

港二級歷史建築坪洲荒校修復保留「青天白日」？待評估

美國當年專款贈與⋯逾60年北市「衛生大樓」歷史建築竟被毀

相關新聞

災後清理慢 彭啟明目睹亂象 嘉義光電板就地破碎遭罰

丹娜絲颱風重創嘉義縣6座滯洪池光電案場，災後1個多月又碰上楊柳颱風，1家外商經營的義竹鄉新庄、鹿草鄉荷包嶼2處滯洪池光電...

台南百年歷史建築積厚灰塵 「蜘蛛人」高空繩索助清理

擁有百年歷史的台南山上花園水道博物館，擁有珍貴的歷史建築，其中快濾筒室及送出唧筒室因挑高設計、宏偉壯觀，更成為園區指標建...

全國農村領航獎社造大賽 雲林摘下3大獎位居全國之冠

雲林縣在第4屆全國農村領航獎社造大賽，以深厚的社區營造底蘊，在全國70名參賽者中大放異彩，共3人榮獲殊榮，獲獎數全國之冠...

屋損慰助金僅發4成！遭怨審核慢 台南市府承諾加速

丹娜絲風災屋損慰助金發放進度緩慢，台南市長黃偉哲承諾至少發8成，但至今僅發放約4成，受災戶抱怨審核慢。議員指出，慰助金依...

廣角鏡／來虎尾科大 開電競派對

雲林縣府舉辦2025雲林電競派對，昨起2天在虎尾科技大學經國體育館登場，有「英雄聯盟」、「Just Dance舞力全開2...

傳受災戶屋頂開天窗「住旅館一天700」 南市府還原真相

有媒體報導「七股區中寮里屋頂開天窗、住旅館1天700元」等訊息，台南市府表示，經實地了解，中寮里多數房屋皆已自行修復，需...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。