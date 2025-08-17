全國農村領航獎社造大賽 雲林摘下3大獎位居全國之冠

雲林縣在第4屆全國農村領航獎社造大賽，以深厚的社區營造底蘊，在全國70名參賽者中大放異彩，共3人榮獲殊榮，獲獎數全國之冠。分別是古坑鄉華南社區理事長劉清極與虎尾鎮北溪社區理事長江炳辛，雙雙榮獲最高榮譽「農村領航獎」，崙背鄉羅厝社區執行長廖婉婷獲頒「農村推廣大使」，為全國社區總體營造新典範。

虎尾北溪社區以「北溪登場。青創共繪韌性社區」為主題，理事長江炳辛帶領開設青年創意工作坊，挹注青年新動能；崙背羅厝社區執行長廖婉婷則以「羅屋庄食農秘境：尋味大冒險」透過「食農教育」展現細膩的社造策略。

廖婉婷在羅厝社區透過「詔安好伴屋」計畫，致力兒少陪伴與長者照護，溫暖連結詔安客家聚落不同世代，實踐「從產地到餐桌的文化」食農理念，讓長者傳授瀕臨失傳的客家手路菜，孩子則將這味覺記憶轉化為共創桌遊，巧妙融合長者智慧、兒童創意與在地文化，成功帶動世代對話。

江炳辛則發揮從零到一的開創精神，巧妙融合傳統剪紙，打造獨具文化靈魂的「剪紙藝術村」，更聚焦玉米產業推動「北溪食農教育園區」，導入「設計思考」透過青創工作坊，引導青年深入社區議題實作，培養青年實戰力，跳脫傳統框架，為社區注入新動能。