屋損慰助金僅發4成！遭怨審核慢 台南市府承諾加速

丹娜絲風災屋損慰助金發放進度緩慢，台南市長黃偉哲承諾至少發8成，但至今僅發放約4成，受災戶抱怨審核慢。議員指出，慰助金依損壞程度分成1萬、5萬及10萬元，不符合要件的案件數多，10萬元申請案5成不合格，3成模糊地帶使承辦人員難認定，要求市府設法突破。

市府指出，各局處停休進駐重災區協助審核及法律釋疑，加快核發速度，會全力以赴達成目標。

議員李宗翰表示，到區公所了解後發現，10萬元申請案有5成不合格，3成模糊地帶，讓承辦人員僅憑照片難判斷是否核定；市府雖要求「從速、從寬」，但風險由第一線公務人員承擔極不合理。

他直言，慰助金分級制度荒謬，例如規定淹水20公分、50公分就要補助不同級距，導致公務員須逐一量測牆壁高度，基層人力疲於奔命，不僅造成行政困擾，也徒增民怨。

他表示，明日將在議會提案，要求市府針對天災慰助金發放訂定自治條例，原則上不分級，若要分級要送議會討論。

市府秘書長尤天厚回應，市府支援人力進駐重災區，針對基層疑慮指示，如民眾提出水電基本費單據即可推斷有居住事實，毋須過度審核；若申請10萬元僅符合5萬元，直接核發5萬，不符要件遭駁回，民眾可申訴救濟。他強調市府尊重議員意見，但須顧及財源，慰助金來自中央撥款，須符合中央規範，對市民有利即會全力爭取。

安南區長魏文貴說，民眾申請金額不論多少，審核流程都一樣，7月以來接連的颱風屋損及淹水災情，重災區基層人員未休假，淹水慰助金若能依區域認定非單戶逐一量測，就能省下作業人力時間，樂觀其成。

民政局長姜淋煌表示，目前屋損慰助金申請案逾3萬4千件，核發逾4億元，各區公所加班趕辦，七股區案件特別多，市府局處停休支援共70人協助審核加速核發，1萬元本周全數發放，5萬元、10萬元案件，無疑義也會陸續核發。