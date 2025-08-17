災後清理慢 彭啟明目睹亂象 嘉義光電板就地破碎遭罰

丹娜絲颱風重創嘉義縣6座滯洪池光電案場，災後1個多月又碰上楊柳颱風，1家外商經營的義竹鄉新庄、鹿草鄉荷包嶼2處滯洪池光電場，廢棄光電板堆置陸地並擅自就地破碎塑膠浮板，連續被罰累計達600萬元，環境部昨限期19日前改善，否則再重罰。學者表示，災後的光電亂象就是事前未做環評的後遺症。

環境部昨在嘉義縣環保局設立災後復原南部辦公室，部長彭啓明結束揭牌儀式後，順道至義竹新庄及鹿草荷苞嶼2滯洪池視察，不料業者竟在現地破碎塑膠浮板，依違反廢清法將開罰。此外，義竹鄉溪墘滯洪池受損光電板，也因暫存地點未保持整潔，未有防止汙染滲漏，環保局6日罰百萬元，昨已覆蓋帆布完成改善。

義竹新庄、鹿草荷苞嶼2滯洪池光電場清運進度緩慢，由同一個泰國業者經營，業者將清運工作委託台灣廠商，因光電浮板重量輕、體積大，載運成本過高，業者向台糖公司承租土地暫置光電板，並架設破碎機，直接在現地破碎光電板，用太空包裝袋。

環境管理署科長林書泓說，清運業者曾詢問意見，想在現地清洗光電板，但為了不讓民眾有疑慮，已阻止清洗及破碎等動作。

義竹鄉長黃政傑表示，不支持業者就地破碎，憂心塑膠微粒會飄散、混入農地，應載去專門處理場地處理才對。

環境部長彭啓明說，政府願意提供技術支援，但業者態度不夠積極。光電場清運緩慢第一次開罰100萬元，第二次開罰200萬元，泰國業者經營義竹及鹿草共2個案場，累計開罰600萬元，限期8月19日前改善，若未改善每個案場將再開罰300萬元。

台大環工所兼任助理教授劉銘龍表示，當初這些光電場若先做環評，就會要求業者交代將來浮筒式光電板廢棄時，該送去何處、怎麼處理，不致有如今暫時找地堆置、自行破碎的亂無章法，也顯示業者去化光電板遇到瓶頸。

他說，目前正值颱風季，政府除了開罰，也應協助解決問題，例如代為尋找不汙染環境的廢棄光電板暫置場，用安全、環保的作法把衝擊減到最小。