傳受災戶屋頂開天窗「住旅館一天700」 南市府還原真相

有媒體報導「七股區中寮里屋頂開天窗、住旅館1天700元」等訊息，台南市府表示，經實地了解，中寮里多數房屋皆已自行修復，需要市府協助共5戶需要媒合修繕，其中2戶已經完成簽約，剩餘3戶，2戶於今天下午水利局已經媒合屋主同意修繕，另外1戶無人可以聯絡的空屋。

市府說明媒體報導租屋客向七股區中寮39之1𠄘租房屋，該屋已經簽約預計於8月1進場施工，屋主表示𠄘租客目前仍住在租屋處，並無每天花700元住旅館的情形。

市府民政局副局長吳明熙、七股區長李佳隆今天偕同中寮里里長走訪，七股區公所表示，案一的吳姓住戶已申請屋損補助5萬元，並經核定撥款。當天確實有短暫暫住活動中心，當晚即返回住家，已邀集市府水利局及營造廠商實地會勘媒合中，積極推動修繕事宜，里長也已協助媒合慈善團體進行修繕。

另媒體影片中破損房屋，經查為空屋，並無人居住；另一位陳姓住戶為租客，僅在受損當晚暫住旅館，其餘時間皆返家居住。屋主已與市府水利局委託的廠商簽約，修繕作業即將展開。

七股區公所強調，媒體報導與實際情況確有出入，恐引發社會誤解，甚至抹煞市府及公所同仁在第一線辛勤付出的努力。這段期間，公所與市府水利局同仁不僅白天勘查、夜間加班，更持續協調各方資源，只為讓受災居民能早一步得到協助。

李佳隆表示，面對災後重建，最重要的就是讓災民安心。公所會與市府各單位保持緊密合作，積極媒合資源，監速落實各項扶助措施，從補助到修繕皆日以繼夜努力協助災民，務求讓受災住戶盡快恢復正常生活。