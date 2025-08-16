快訊

被爆欠債不還終於打破沉默 張若凡自揭私生女悲慘身世：我媽很偉大

彭啓明嘉義勘察 目睹業者為省清運成本「現場破碎光電塑膠浮板」

聽新聞
0:00 / 0:00

傳受災戶屋頂開天窗「住旅館一天700」 南市府還原真相

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市府民政局副局長吳明熙、七股區長李佳隆與中寮里長許全田前往實地了解。圖／七股區公所提供
台南市府民政局副局長吳明熙、七股區長李佳隆與中寮里長許全田前往實地了解。圖／七股區公所提供

有媒體報導「七股區中寮里屋頂開天窗、住旅館1天700元」等訊息，台南市府表示，經實地了解，中寮里多數房屋皆已自行修復，需要市府協助共5戶需要媒合修繕，其中2戶已經完成簽約，剩餘3戶，2戶於今天下午水利局已經媒合屋主同意修繕，另外1戶無人可以聯絡的空屋。

市府說明媒體報導租屋客向七股區中寮39之1𠄘租房屋，該屋已經簽約預計於8月1進場施工，屋主表示𠄘租客目前仍住在租屋處，並無每天花700元住旅館的情形。

市府民政局副局長吳明熙、七股區長李佳隆今天偕同中寮里里長走訪，七股區公所表示，案一的吳姓住戶已申請屋損補助5萬元，並經核定撥款。當天確實有短暫暫住活動中心，當晚即返回住家，已邀集市府水利局及營造廠商實地會勘媒合中，積極推動修繕事宜，里長也已協助媒合慈善團體進行修繕。

另媒體影片中破損房屋，經查為空屋，並無人居住；另一位陳姓住戶為租客，僅在受損當晚暫住旅館，其餘時間皆返家居住。屋主已與市府水利局委託的廠商簽約，修繕作業即將展開。

七股區公所強調，媒體報導與實際情況確有出入，恐引發社會誤解，甚至抹煞市府及公所同仁在第一線辛勤付出的努力。這段期間，公所與市府水利局同仁不僅白天勘查、夜間加班，更持續協調各方資源，只為讓受災居民能早一步得到協助。

李佳隆表示，面對災後重建，最重要的就是讓災民安心。公所會與市府各單位保持緊密合作，積極媒合資源，監速落實各項扶助措施，從補助到修繕皆日以繼夜努力協助災民，務求讓受災住戶盡快恢復正常生活。

台南市府民政局副局長吳明熙、七股區長李佳隆與中寮里長許全田前往實地了解。圖／七股區公所提供
台南市府民政局副局長吳明熙、七股區長李佳隆與中寮里長許全田前往實地了解。圖／七股區公所提供
台南市府民政局副局長吳明熙、七股區長李佳隆與中寮里長許全田前往實地了解。圖／七股區公所提供
台南市府民政局副局長吳明熙、七股區長李佳隆與中寮里長許全田前往實地了解。圖／七股區公所提供
台南市府民政局副局長吳明熙、七股區長李佳隆與中寮里長許全田前往實地了解。圖／七股區公所提供
台南市府民政局副局長吳明熙、七股區長李佳隆與中寮里長許全田前往實地了解。圖／七股區公所提供

災民 住戶 災後 台南 水利局

延伸閱讀

跨區送暖！台南北區公所「認養」安南區弱勢戶房屋修繕

好消息！霧峰暗坑巷明搶通 市府：可望減少逾450萬元龍眼損失

281家廠商投入台南災區重建媒合逾2500戶 受災戶說話了

台南啟用閒置校園打造20戶「雅房」 黃偉哲：鼓勵受災戶進住

相關新聞

扯！彭啓明勘察嘉義災情 目睹業者為省清運成本「現場破碎光電塑膠浮板」

嘉義縣丹娜絲颱風摧毀嘉義縣6座滯洪池光電案場，也造成畜牧業及民宅屋頂石綿瓦破損，環境部在嘉義縣環保局設立災後復原南部辦公...

傳受災戶屋頂開天窗「住旅館一天700」 南市府還原真相

有媒體報導「七股區中寮里屋頂開天窗、住旅館1天700元」等訊息，台南市府表示，經實地了解，中寮里多數房屋皆已自行修復，需...

台南屋損慰助金核發僅4成 綠營議員也批惹民怨…市府承諾加速

丹娜絲風災台南屋損慰助金發放進度緩慢，市長黃偉哲承諾本周至少發8成，但至今僅發放約4成，受災戶抱怨審核進度慢，議員認為慰...

台南16歲正青春藝術節登場 邀青少年來同樂

台南市文化局「16歲正青春藝術節戶外市集暨演出」今天下午開幕，市長黃偉哲出席與青少年同樂，他表示台南7月以來受颱風、豪雨...

食安敲警鐘！去年3大中毒元兇曝光 食藥署示警建立正確觀念

近年食安事件頻傳，通報案件逐年增加，為呼籲民眾提高食安意識，食藥署今在雲林虎尾同心公園舉辦「安全新食代」活動，透過多元展...

架起愛情橋梁！嘉市府攜手九華山地藏庵 辦單身聯誼促良緣

嘉義市政府今天攜手九華山地藏庵，舉辦「心動時刻幸福+1」第2場單身男女聯誼活動，架起愛情橋梁，副市長林瑞彥代表市長黃敏惠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。