台南16歲正青春藝術節登場 邀青少年來同樂

台南市文化局「16歲正青春藝術節戶外市集暨演出」今天下午開幕，市長黃偉哲出席與青少年同樂，他表示台南7月以來受颱風、豪雨影響，希望藉由本次活動，帶給民眾更多快樂，也邀請民眾把握夏天美好時光，參與青春藝文盛會。

黃偉哲表示，台南依古禮傳統做16歲，16歲成年禮象徵承擔家庭的責任，透過一系列活動，帶來歡樂，也讓民眾更瞭解在地藝術文化。感謝文化部長期支持，從鹽水影視基地到市區古蹟維護與宗教文化保存，展現台南歷史文化的深厚底蘊，市府未來持續與文化部合作，希望營造更快樂活力的城市。

文化局表示，「16未來式：青春小劇場市集」於今、明兩天下午2點至7點登場，邀請榮獲日本GOOD DESIGN AWARD的創意團隊艸非火團隊，打造象徵蛻變與勇氣的轉大人成年門，讓青少年用最潮、最酷的方式正式迎接成人禮，讓台南成年禮燃起新火花。台南文化中心假日廣場連續兩天下午3點至7點也有台南女中合唱團、海fun街頭馬戲等多組表演團隊輪番演出。

現場還有限定活動，由知名插畫家小虎day by ericoco獨家設計成年禮香火袋，只要加入台南藝友或使用文化幣，就有機會免費帶走，數量有限。符合97年9月至98年8月出生的16歲青少年，完成成年禮現場活動即可獲得限量的「Real Me自拍鏡」與表情貼紙，還有數十面凸面鏡裝置，讓青春在多角度下盡情綻放，鼓勵年輕人大膽秀出最真實的自我。

文化局說明，每年暑假非看不可的青少年劇場Authentic於今晚7點及明天下午2點在台南文化中心原生劇場演出，購票請洽OPENTIX售票系統；台南文化中心第一藝廊還有浮游人「往山裡去，從心回來」特展，展至8月24日。

17日另舉辦「大自然刮畫體驗工作坊」活動，透過獨特創作方式，描繪心目中的自然風景，參與者將獲得紀念品；還有一系列精彩講座，由楊富閔、A ray等藝文創作者帶您探索自我潛能。更多相關活動資訊請關注「十六歲正青春藝術節」臉書粉絲專頁。