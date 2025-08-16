扯！彭啓明勘察嘉義災情 目睹業者為省清運成本「現場破碎光電塑膠浮板」

嘉義縣丹娜絲颱風摧毀嘉義縣6座滯洪池光電案場，也造成畜牧業及民宅屋頂石綿瓦破損，環境部在嘉義縣環保局設立災後復原南部辦公室今揭牌，環境部長彭啓明順道至義竹新庄滯洪池及鹿草荷苞嶼滯洪池視察，不料業者竟在現地破碎浮板，違反廢清法將再開罰。

義竹新庄滯洪池及鹿草荷苞嶼滯洪池清運進度緩慢，都是同一個泰國業者經營，業者將清運工作委託台灣廠商，因光電浮板重量輕、體積大，載運成本過高，業者向台糖公司承租土地暫置光電板，並架設破碎機，直接在現地破碎光電板，用太空包裝袋。

環境管理署科長林書泓說，清運業者曾詢問意見，想在現地清洗光電板，之前已經有紅水案，雖然後來證實是農地腐植質所致，可能還有一點鐵鏽影響，但是為了不要讓民眾有疑慮，已提醒業者千萬不要這樣做，阻止清洗及破碎等動作，違反廢清法將開罰。

義竹鄉長黃政傑說，不支持業者就地破碎，憂心塑膠微粒會飄散、混入農地，應載去專門處理場地，不要在農地上破碎。義竹新庄滯洪池破損2萬片，鄰近的溪墘滯洪池只損失800片，應研究水面型光電板工法，採取增加浮板等方式，提升光電板抗風韌性。

林書泓指出，之前媒體報導光電板暫置處有紅水滲出，經過採樣檢查發現沒什麼汙染，未檢出油脂成分，但有檢出微量「砷」，可能與義竹土壤特性有關，另化學需氧量也偏高，可能因農地有很多腐植質和腐植酸，附近農地都有類似棕褐色水質現象。

環境部長彭啓明說，政府是溫柔又堅定的，願意提供技術支援，但業者態度不夠積極。光電場清運緩慢第一次開罰100萬元，第二次開罰200萬元，泰國業者經營義竹及鹿草共2個案場，累計開罰600萬元，限期8月19日前改善，若未改善每個案場將再開罰300萬元。