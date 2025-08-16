快訊

中職／不敗神話換人！後勁跨季22連勝寫新史 雄鷹打線逆轉示愛

川普稱在他任內「習近平保證不侵台」 陸駐美使館火速回應

長期感情不睦…新北土城驚傳7旬兒疑持刀追砍9旬母 2人送醫搶救

聽新聞
0:00 / 0:00

扯！彭啓明勘察嘉義災情 目睹業者為省清運成本「現場破碎光電塑膠浮板」

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣義竹鄉新庄滯洪池光電案場因丹娜絲風災受損，清運速度緩慢已遭環保局開罰2次，若8月19日尚未改善將再開罰。記者黃于凡／攝影
嘉義縣義竹鄉新庄滯洪池光電案場因丹娜絲風災受損，清運速度緩慢已遭環保局開罰2次，若8月19日尚未改善將再開罰。記者黃于凡／攝影

嘉義丹娜絲颱風摧毀嘉義縣6座滯洪池光電案場，也造成畜牧業及民宅屋頂石綿瓦破損，環境部在嘉義縣環保局設立災後復原南部辦公室今揭牌，環境部長彭啓明順道至義竹新庄滯洪池及鹿草荷苞嶼滯洪池視察，不料業者竟在現地破碎浮板，違反廢清法將再開罰

義竹新庄滯洪池及鹿草荷苞嶼滯洪池清運進度緩慢，都是同一個泰國業者經營，業者將清運工作委託台灣廠商，因光電浮板重量輕、體積大，載運成本過高，業者向台糖公司承租土地暫置光電板，並架設破碎機，直接在現地破碎光電板，用太空包裝袋。

環境管理署科長林書泓說，清運業者曾詢問意見，想在現地清洗光電板，之前已經有紅水案，雖然後來證實是農地腐植質所致，可能還有一點鐵鏽影響，但是為了不要讓民眾有疑慮，已提醒業者千萬不要這樣做，阻止清洗及破碎等動作，違反廢清法將開罰。

義竹鄉長黃政傑說，不支持業者就地破碎，憂心塑膠微粒會飄散、混入農地，應載去專門處理場地，不要在農地上破碎。義竹新庄滯洪池破損2萬片，鄰近的溪墘滯洪池只損失800片，應研究水面型光電板工法，採取增加浮板等方式，提升光電板抗風韌性。

林書泓指出，之前媒體報導光電板暫置處有紅水滲出，經過採樣檢查發現沒什麼汙染，未檢出油脂成分，但有檢出微量「砷」，可能與義竹土壤特性有關，另化學需氧量也偏高，可能因農地有很多腐植質和腐植酸，附近農地都有類似棕褐色水質現象。

環境部長彭啓明說，政府是溫柔又堅定的，願意提供技術支援，但業者態度不夠積極。光電場清運緩慢第一次開罰100萬元，第二次開罰200萬元，泰國業者經營義竹及鹿草共2個案場，累計開罰600萬元，限期8月19日前改善，若未改善每個案場將再開罰300萬元。

嘉義縣義竹鄉新庄滯洪池光電案場因丹娜絲風災受損，大量廢棄光電板及浮板等光電設施堆放在路邊，現場揚塵嚴重。記者黃于凡／攝影
嘉義縣義竹鄉新庄滯洪池光電案場因丹娜絲風災受損，大量廢棄光電板及浮板等光電設施堆放在路邊，現場揚塵嚴重。記者黃于凡／攝影
嘉義縣義竹鄉新庄滯洪池光電案場因丹娜絲風災受損，清運速度緩慢已遭環保局開罰2次，若8月19日尚未改善將再開罰。記者黃于凡／攝影
嘉義縣義竹鄉新庄滯洪池光電案場因丹娜絲風災受損，清運速度緩慢已遭環保局開罰2次，若8月19日尚未改善將再開罰。記者黃于凡／攝影
嘉義縣義竹鄉新庄滯洪池光電案場因丹娜絲風災受損，大量廢棄光電板及浮板等光電設施堆放在路邊，現場揚塵嚴重。記者黃于凡／攝影
嘉義縣義竹鄉新庄滯洪池光電案場因丹娜絲風災受損，大量廢棄光電板及浮板等光電設施堆放在路邊，現場揚塵嚴重。記者黃于凡／攝影
嘉義縣義竹鄉新庄滯洪池光電案場因丹娜絲風災受損，清理業者今在現地破碎塑膠浮板。記者黃于凡／攝影
嘉義縣義竹鄉新庄滯洪池光電案場因丹娜絲風災受損，清理業者今在現地破碎塑膠浮板。記者黃于凡／攝影
嘉義縣義竹鄉新庄滯洪池光電案場因丹娜絲風災受損，清運速度緩慢已遭環保局開罰2次，若8月19日尚未改善將再開罰。記者黃于凡／攝影
嘉義縣義竹鄉新庄滯洪池光電案場因丹娜絲風災受損，清運速度緩慢已遭環保局開罰2次，若8月19日尚未改善將再開罰。記者黃于凡／攝影

嘉義 開罰 災後 彭啓明 光電板 塑膠微粒 丹娜絲颱風

延伸閱讀

環境部成立災後復原南部辦公室 協助地方政府

推新紙錢三燒政策 環境部盼中元普度兼顧環保「維護空氣品質」

一年燒掉20餘萬噸紙錢相當砍除480萬棵樹 彭啓明苗栗宣導「新三燒」

槓上卓榮泰如「兇悍媽媽罵兒子」？ 盧秀燕聞訊反應曝光

相關新聞

扯！彭啓明勘察嘉義災情 目睹業者為省清運成本「現場破碎光電塑膠浮板」

嘉義縣丹娜絲颱風摧毀嘉義縣6座滯洪池光電案場，也造成畜牧業及民宅屋頂石綿瓦破損，環境部在嘉義縣環保局設立災後復原南部辦公...

台南屋損慰助金核發僅4成 綠營議員也批惹民怨…市府承諾加速

丹娜絲風災台南屋損慰助金發放進度緩慢，市長黃偉哲承諾本周至少發8成，但至今僅發放約4成，受災戶抱怨審核進度慢，議員認為慰...

台南16歲正青春藝術節登場 邀青少年來同樂

台南市文化局「16歲正青春藝術節戶外市集暨演出」今天下午開幕，市長黃偉哲出席與青少年同樂，他表示台南7月以來受颱風、豪雨...

食安敲警鐘！去年3大中毒元兇曝光 食藥署示警建立正確觀念

近年食安事件頻傳，通報案件逐年增加，為呼籲民眾提高食安意識，食藥署今在雲林虎尾同心公園舉辦「安全新食代」活動，透過多元展...

架起愛情橋梁！嘉市府攜手九華山地藏庵 辦單身聯誼促良緣

嘉義市政府今天攜手九華山地藏庵，舉辦「心動時刻幸福+1」第2場單身男女聯誼活動，架起愛情橋梁，副市長林瑞彥代表市長黃敏惠...

雲林電競派對魅力零距離 全民共享遊戲狂潮

2025雲林電競派對今起2天在虎尾科技大學經國體育館登場，除有「英雄聯盟」、「Just Dance 舞力全開 2025」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。