食安敲警鐘！去年3大中毒元兇曝光 食藥署示警建立正確觀念
近年食安事件頻傳，通報案件逐年增加，為呼籲民眾提高食安意識，食藥署今在雲林虎尾同心公園舉辦「安全新食代」活動，透過多元展區與精彩節目，推廣食品安全文化、強化全民食安意識。
「安全新食代」活動邀請豐喜食品、陞煇食品、嘉珍生技、鈺統食品、台旺食品、萬源製麵鋪、菇王食品、玉山碾米工廠、李排骨酥餐館、義昌食品、曾家莊食品廠、冠廚食品等雲林縣12家在地業者參加，透過闖關活動、手作DIY等，在歡樂氛圍中深化全民食安意識。
食藥署食品組長劉芳銘指出，去年國人食品中毒前3名原因依序為諾羅病毒、金黃色葡萄球菌與仙人掌桿菌。
諾羅病毒多因生水汙染或生熟食交叉所致，提醒民眾避免共用器具，並確保水源清潔；金黃色葡萄球菌則易在烹飪者手部有傷口時孳生，料理者務必加強手部清潔與防護；至於仙人掌桿菌，常見於米飯與穀類，若保存溫度不當便會繁殖，必須特別注意。
他強調，食安問題層出不窮，特別是去年的寶林茶室事件後，社會更關注食品安全，通報意識亦顯著提升，透過此次「安全新食代」活動，希望讓正確的飲食與保存觀念從小扎根，降低食安風險。
立委劉建國則表示，食品安全不僅是政府責任，更需要全民共同維護。雲林作為農業與食品大縣，產品供應全台，更須嚴格把關，以確保消費者安心。
