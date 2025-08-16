快訊

中職／不敗神話換人！後勁跨季22連勝寫新史 雄鷹打線逆轉示愛

川普稱在他任內「習近平保證不侵台」 陸駐美使館火速回應

長期感情不睦…新北土城驚傳7旬兒疑持刀追砍9旬母 2人送醫搶救

聽新聞
0:00 / 0:00

食安敲警鐘！去年3大中毒元兇曝光 食藥署示警建立正確觀念

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
為呼籲民眾提高食安意識，食藥署今在雲林虎尾同心公園舉辦「安全新食代」活動。記者陳雅玲／翻攝
為呼籲民眾提高食安意識，食藥署今在雲林虎尾同心公園舉辦「安全新食代」活動。記者陳雅玲／翻攝

近年食安事件頻傳，通報案件逐年增加，為呼籲民眾提高食安意識食藥署今在雲林虎尾同心公園舉辦「安全新食代」活動，透過多元展區與精彩節目，推廣食品安全文化、強化全民食安意識。

「安全新食代」活動邀請豐喜食品、陞煇食品、嘉珍生技、鈺統食品、台旺食品、萬源製麵鋪、菇王食品、玉山碾米工廠、李排骨酥餐館、義昌食品、曾家莊食品廠、冠廚食品等雲林縣12家在地業者參加，透過闖關活動、手作DIY等，在歡樂氛圍中深化全民食安意識。

食藥署食品組長劉芳銘指出，去年國人食品中毒前3名原因依序為諾羅病毒、金黃色葡萄球菌與仙人掌桿菌

諾羅病毒多因生水汙染或生熟食交叉所致，提醒民眾避免共用器具，並確保水源清潔；金黃色葡萄球菌則易在烹飪者手部有傷口時孳生，料理者務必加強手部清潔與防護；至於仙人掌桿菌，常見於米飯與穀類，若保存溫度不當便會繁殖，必須特別注意。

他強調，食安問題層出不窮，特別是去年的寶林茶室事件後，社會更關注食品安全，通報意識亦顯著提升，透過此次「安全新食代」活動，希望讓正確的飲食與保存觀念從小扎根，降低食安風險。

立委劉建國則表示，食品安全不僅是政府責任，更需要全民共同維護。雲林作為農業與食品大縣，產品供應全台，更須嚴格把關，以確保消費者安心。

為呼籲民眾提高食安意識，食藥署今在雲林虎尾同心公園舉辦「安全新食代」活動。記者陳雅玲／翻攝
為呼籲民眾提高食安意識，食藥署今在雲林虎尾同心公園舉辦「安全新食代」活動。記者陳雅玲／翻攝
為呼籲民眾提高食安意識，食藥署今在雲林虎尾同心公園舉辦「安全新食代」活動。記者陳雅玲／翻攝
為呼籲民眾提高食安意識，食藥署今在雲林虎尾同心公園舉辦「安全新食代」活動。記者陳雅玲／翻攝

食安 意識 雲林 食藥署 諾羅病毒

延伸閱讀

葡萄球菌感染用藥不純物超標 44萬錠急回收

天氣好熱！千萬別亂用止汗劑 食藥署提醒：當心中暑

食藥署查獲7款「不純巧克力」 一業者用「逾期原料」已製成產品售出

國道稽查...花生醬過期2個月還在用 新竹交流道附近燒臘便當挨罰9萬元

相關新聞

扯！彭啓明勘察嘉義災情 目睹業者為省清運成本「現場破碎光電塑膠浮板」

嘉義縣丹娜絲颱風摧毀嘉義縣6座滯洪池光電案場，也造成畜牧業及民宅屋頂石綿瓦破損，環境部在嘉義縣環保局設立災後復原南部辦公...

台南屋損慰助金核發僅4成 綠營議員也批惹民怨…市府承諾加速

丹娜絲風災台南屋損慰助金發放進度緩慢，市長黃偉哲承諾本周至少發8成，但至今僅發放約4成，受災戶抱怨審核進度慢，議員認為慰...

台南16歲正青春藝術節登場 邀青少年來同樂

台南市文化局「16歲正青春藝術節戶外市集暨演出」今天下午開幕，市長黃偉哲出席與青少年同樂，他表示台南7月以來受颱風、豪雨...

食安敲警鐘！去年3大中毒元兇曝光 食藥署示警建立正確觀念

近年食安事件頻傳，通報案件逐年增加，為呼籲民眾提高食安意識，食藥署今在雲林虎尾同心公園舉辦「安全新食代」活動，透過多元展...

架起愛情橋梁！嘉市府攜手九華山地藏庵 辦單身聯誼促良緣

嘉義市政府今天攜手九華山地藏庵，舉辦「心動時刻幸福+1」第2場單身男女聯誼活動，架起愛情橋梁，副市長林瑞彥代表市長黃敏惠...

雲林電競派對魅力零距離 全民共享遊戲狂潮

2025雲林電競派對今起2天在虎尾科技大學經國體育館登場，除有「英雄聯盟」、「Just Dance 舞力全開 2025」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。