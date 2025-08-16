架起愛情橋梁！嘉市府攜手九華山地藏庵 辦單身聯誼促良緣

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市政府今天攜手九華山地藏庵，舉辦「心動時刻幸福+1」第2場單身男女聯誼活動，架起愛情橋梁，獻上祝福，期望藉活動促成良緣。圖／嘉市府提供
嘉義市政府今天攜手九華山地藏庵，舉辦「心動時刻幸福+1」第2場單身男女聯誼活動，架起愛情橋梁，副市長林瑞彥代表市長黃敏惠到場，與報名者玩小遊戲，獻上祝福，期望藉活動促成良緣。

活動從實驗木場揭開序幕，參加者團體闖關破冰互動，打破初見尷尬氛圍，笑聲與驚喜交織。緊接著漫步至九華山地藏庵菩提樓聯誼交流；中午提供在地美味便當，共享佳餚增進情誼。

安排「許願框DIY」，參與者親手製作專屬脫單祈願小物，創作互動。由林瑞彥及地藏庵董事長蔡爾見證，為大家愛情加持，點燃滿滿桃花能量。最後參加者到地藏庵月老殿，誠心書寫祈願卡，虔誠參拜，藉月老祝福，盼大家找到美好愛情。

活動融合文化與情感浪漫之旅再度啟航，延續首場「檜木」元素，結合嘉市木都及悠久歷史香火鼎盛的九華山地藏庵，吸引各行各業優秀青年男女，總計19名男性與19名女性參與。

林瑞彥說，市府打造優質生活圈，建構友善育兒環境，以租屋補助、求職加薪補助磁吸青年，每年辦單身聯誼，提供青年男女聯誼交流管道。婚後提供育兒照顧喘息服務、孕婦產檢及就醫搭計程車資補貼，使青年男女勇敢邁入婚姻，生兒育女，讓嘉市成為樂婚、願生、能養、全齡共享、世代宜居幸福城市。

林瑞彥宣布，透過聯誼活動成功步入禮堂，請通知九華山地藏庵與市府，將提供加碼祝福，歡迎報名集團結婚，領取多項好禮。

九華山地藏庵供奉地藏王菩薩，還有月老星君與註生娘娘庇佑市民，象徵對姻緣與家庭的祝福。民政處長林家緯感謝九華山地藏庵長期支持市府活動，從以往1年辦1次未婚聯誼，到現在「520」與「七夕情人節」前各辦1場，提供未婚男女更多聯誼交流機會。

