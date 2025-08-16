台南屋損慰助金核發僅4成 綠營議員也批惹民怨…市府承諾加速

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
丹娜絲風災台南屋損慰助金發放進度緩慢，市長黃偉哲承諾本周至少發8成，但至今僅發放約4成，受災戶抱怨審核進度慢，議員認為慰助金因採分級，依損壞程度有1萬、5萬及10萬元，但不符要件案件數相當多，承辦人員難以認定，要求市府設法突破；市府指出，各局處停休進駐重災區協助審核及法律釋疑，加快核發速度，仍會全力以赴達成目標。

市議員李宗翰表示，實際到基層公所了解後發現，10萬元申請案約有5成不合格，另有3成在模糊地帶，讓承辦人員僅憑照片難以判斷是否核定；市府雖要求「從速、從寬」，但風險全由第一線公務人員承擔極不合理。

他直言，慰助金分級制度荒謬，例如規定淹水20公分、50公分就要補助不同級距，導致公務員必須逐一量測牆壁高度，基層人力疲於奔命，不僅行政困擾，也徒增民怨；下周一將在議會提案，要求市府針對天災慰助金發放訂定自治條例，原則不分級若要分級就要送議會討論。

市府秘書長尤天厚回應，市府已全面支援人力進駐重災區，並針對基層疑慮給予指示，例如民眾提出水電基本費單據即可推斷有居住事實，毋須再過度審核；若10萬元申請僅符合5萬元，就直接核發5萬，不符要件則駁回，民眾仍可申訴救濟。他強調市府尊重議員意見，但須顧及財源，本次慰助金來自中央撥款，必須符合中央規範，但對市民有利的也會全力爭取。

安南區長魏文貴說，民眾申請金額不論多少，審核流程都一樣，7月初以來接連颱風屋損及淹水災情，重災區基層人員未休假全力投入，像淹水慰助金若能依區域認定而非單戶逐一量測，就能省下很多作業人力和時間，是樂觀其成。

民政局長姜淋煌表示，目前屋損慰助金申請案逾3萬4千件，核發的金額已逾4億元，各區公所加班趕辦，七股區案件特別多，市府局處停休支援共70人協助審核以加速核發，1萬元下周可全數發放，5萬元與10萬元案件，無疑義者也會陸續核發。

