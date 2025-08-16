雲林電競派對魅力零距離 全民共享遊戲狂潮

快訊

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林電競派對邁入第4屆，吸引許多玩家參加。記者陳雅玲／攝影
雲林電競派對邁入第4屆，吸引許多玩家參加。記者陳雅玲／攝影

2025雲林電競派對今起2天在虎尾科技大學經國體育館登場，除有「英雄聯盟」、「Just Dance 舞力全開 2025」等賽事，吸引許多玩家參與，會場更有10多項電玩設施讓民眾免費暢玩，縣長張麗善表示，希望讓民眾更加認識電競遊戲。

雲林縣電競派對邁入第4屆，每年吸引逾千人參加，縣府新聞處長陳其育表示，今年活動以全齡化電競為主題，不分老少感受電競魅力。

今年賽事「英雄聯盟」吸引國內外58支隊伍參加，冠軍獎金5萬元，陳其育說，今年活動響應全國運動會在雲林，現場設置電競運動場，提供10多項電玩設施供民眾免費暢玩，並有美食市集，吃喝玩樂一應俱全。

縣長張麗善今到場與民同樂，她表示，2天活動將播出3場電競電影，明天下午有電競教父施文彬講座，主題為「電競產業停看聽！」，現場有百項獎品摸彩，希望讓民眾透過該活動認識電競。相關活動請上縣府官網查詢。

雲林電競派對邁入第4屆，吸引許多玩家參加。記者陳雅玲／攝影
雲林電競派對邁入第4屆，吸引許多玩家參加，雲林縣長張麗善（右二）、立委許宇甄（右一）等人與民眾一天玩樂。記者陳雅玲／攝影
雲林電競派對邁入第4屆，吸引許多玩家參加。記者陳雅玲／攝影
雲林電競派對邁入第4屆，吸引許多玩家參加。記者陳雅玲／攝影
雲林電競派對邁入第4屆，吸引許多玩家參加。記者陳雅玲／攝影
雲林 派對 張麗善 體育館 虎尾科技大學

