一見雙雕藝術季鹽雕展今登場 胖鯊魚鯊西米陪伴鹽路旅行

雲嘉南濱海國家風景區管理處主打「全台唯一融合鹽雕與光雕的夏日藝術盛會、一見雙雕藝術季」今天在台南七股鹽山開幕。以LINE貼圖人氣明星「胖鯊魚鯊西米」家族為主角，化身雲嘉南夏日導覽員，邀請大家沿台61線幸福公路，進入鹽鄉的沉浸式藝術旅程。

管理處表示，藝術季以「鹽路去旅行」為主題，展區依雲嘉南地景與特色分段鋪陳，從鹽田出發，經過雲嘉南咖啡鹽究院、地標探險、親水互動到沙灘創作，「打造出一條有鹽有感的藝術之路」。

展覽融合七股鹽山、水晶教堂、生命之樹等在地自然與人文元素，結合鹽咖啡、海產等在地風味，由胖鯊魚鯊西米角色演繹，呈現趣味、療癒且具地域感的雕塑藝術。

管理處指出，今年特別設置多處親子互動區，包括可實際體驗的「鹽味泡腳池」、結合戲沙、寫字與拍照的「沙灘戲鹽池」，讓民眾創造屬於自己的鹹味夏日回憶。

觀光署副署長黃勢芳表示，今年夏天因颱風及豪大雨，南部許多地方都需災後復原，各單位也重視災後觀光重建及引客回流，振興在地經濟。觀光署也將積極完成各項設施修繕、結合活動振興方案，希望大家合力提振雲嘉南重現觀光人潮。

雲嘉南管理處副處長莊名豪表示，風災過後振興觀光「是我們重要的任務，邀請大家與人氣IP胖鯊魚鯊西米來為雲嘉南濱海帶來正能量，一起提振士氣，抓住夏天的尾巴。」

他說，一見雙雕藝術季無論親子、情侶、樂齡、國際客都可來欣賞體驗，鹽雕開展管理處也結合台灣好行推出一日遊，以公益團體、親子團體帶動各式族群來共襄盛舉，後續將持續推出套裝遊程，歡迎大家搭乘台灣好行西濱快線或報名活動專屬套裝遊程，一起用低碳旅遊方式，沿著幸福公路，感受雲嘉南濱海自然與人文之美，體驗在地生活與文化。

鹽雕藝術展今天起到11月15日，每天9點到5點半於七股鹽山展出。光雕地景藝術10月18日至11月15日，每周五、六、日7點15分到8點半在北門井仔腳瓦盤鹽田登場：光雕秀每15分鐘1場，每次約5分鐘。要讓民眾感受鹽田夕陽與光影交織浪漫魅力。

搭配體驗活動今天到31日連續三周每周六、日有小小鹽雕師體驗，30、31日七股鹽山親子戲水。10月18、19日晚間搭配光雕開展推出北門井仔腳鹽田音樂會，10月19日白金微醺餐桌體驗，報名資訊還未宣布。今起到11月15日「集章享好禮及抽獎」活動，完成任務可兌換限量紀念品、抽雲嘉南鹽特色好禮。

管理處與可樂旅遊合作推出二日遊套裝行程，輕鬆走訪藝術景點、品嘗在地鹽味美食，報名在可樂旅遊官網。所有活動詳情可搜尋「雲嘉南，好好玩!!!」臉書粉絲專頁查詢。