U15世界盃明登場 台南亞太棒球場將首度迎來國際夜間賽事

2025年U12世界盃棒球賽日前圓滿落幕，緊接著8月17日至23日「2025年U15世界盃棒球賽」，亞太主球場將首度舉辦國際夜間賽事，預期吸引更多國內外球迷關注。

市府表示，目前主球場仍有部分修繕作業進行中，體育局已責成廠商加速完成夜間照明、觀眾席與動線整備，並將積極配合主辦單位協助場地管理、交通規畫及宣傳推廣，鼓勵市民踴躍進場觀賽，一同感受世界級賽事氛圍，展現臺南承辦國際運動賽事的實力與信心。

市府指出，U12賽事期間雖受降雨干擾，但比賽場地迅速恢復、維持良好比賽條件，獲得國際專業人士一致好評。來自愛爾蘭的球評與墨西哥教練於賽事期間皆表示，對亞太球場排水效率與整體場地品質印象深刻，充分展現台南市在推動國際級運動場館管理上的努力成果。

體育局指出，今年初韓國職棒球隊首度進駐台南亞太棒球訓練中心進行春訓與交流賽，包括樂天巨人隊及NC恐龍隊先後抵台。韓職球團對訓練環境與設施給予高度評價，認為在氣候、場地條件與訓練支援等方面均達國際水準，肯定亞太棒球場作為亞洲頂級訓練基地的潛力。

體育局表示，亞太棒球場是台南市發展運動城市的重要據點，能獲得國際球評與教練的正面回饋，是對市府長期投入的最大肯定。未來將持續提升場地維護與營運品質，強化國際賽事接待能量，也希望藉由國際賽事舉辦，吸引更多市民與青少年投入棒球運動，打造全民參與、國際接軌的運動環境。

亞太國際棒球訓練中心自啟用以來已承辦多場國際級賽事，場地穩定度與使用經驗廣受各界肯定。今年「台南亞太國際棒球訓練中心統包工程（第二期工程）」榮獲2025年國家卓越建設獎－最佳施工品質類特別獎的肯定。