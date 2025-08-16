跨區送暖！台南北區公所「認養」安南區弱勢戶房屋修繕
丹娜絲與楊柳颱風接連來襲，位在昔日台江內海的安南區，也有不少房子受損，北區區公所結合行善團將協助修復兩戶弱勢戶，區長魏文貴感謝跨區送暖。
台南從7月初以來，接連颱風及豪雨成災，安南區不只有房屋受損受理，還有淹水災情，為使受災戶盡早恢復安居樂業生活，全力投入救災，但重災區的基層公所忙得人仰馬翻，連同區長至今都未休假投入災後復建。
台南市副市長趙卿惠跨區媒合，今天到安南區現場關懷2戶復原工作情形，了解災損修復進度，並在安南區長魏文貴、北區區長潘寶淑、里長蔡炳輝、郭峻民等人陪同下，訪視陳姓及蔡姓中低收受災戶。
趙卿惠表示，自7月初丹娜絲颱風侵臺以來，台南市政府全體人員動起來攜手救災，盼望使受災戶盡早恢復安居的日常生活。感謝北區區公所、北區調解委員會、北區里長聯誼會及北區行善團與熱心公益之寰達企業、張憲義鐵厝鋼構工程、宗一消防及億峰家具廠商公私協力，一同齊心協助弱勢戶修復屋損，再現溫暖與安定
