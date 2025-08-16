快訊

這次不站外圍了！勘災影片曝光：郭智輝大改衣裝 走入風災受損民宅

美俄白談一場？普丁沒有放棄國家戰略

王嘉爾食物中毒送醫 公司緊急宣布取消粉絲簽售會

跨區送暖！台南北區公所「認養」安南區弱勢戶房屋修繕

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市北區行善團跨區支援安南區弱勢戶恢復家園。圖／安南區公所提供
台南市北區行善團跨區支援安南區弱勢戶恢復家園。圖／安南區公所提供

丹娜絲與楊柳颱風接連來襲，位在昔日台江內海的安南區，也有不少房子受損，北區區公所結合行善團將協助修復兩戶弱勢戶，區長魏文貴感謝跨區送暖。

台南從7月初以來，接連颱風及豪雨成災，安南區不只有房屋受損受理，還有淹水災情，為使受災戶盡早恢復安居樂業生活，全力投入救災，但重災區的基層公所忙得人仰馬翻，連同區長至今都未休假投入災後復建。

台南市副市長趙卿惠跨區媒合，今天到安南區現場關懷2戶復原工作情形，了解災損修復進度，並在安南區長魏文貴、北區區長潘寶淑、里長蔡炳輝、郭峻民等人陪同下，訪視陳姓及蔡姓中低收受災戶。

趙卿惠表示，自7月初丹娜絲颱風侵臺以來，台南市政府全體人員動起來攜手救災，盼望使受災戶盡早恢復安居的日常生活。感謝北區區公所、北區調解委員會、北區里長聯誼會及北區行善團與熱心公益之寰達企業、張憲義鐵厝鋼構工程、宗一消防及億峰家具廠商公私協力，一同齊心協助弱勢戶修復屋損，再現溫暖與安定

台南市北區行善團跨區支援安南區弱勢戶恢復家園。圖／安南區公所提供
台南市北區行善團跨區支援安南區弱勢戶恢復家園。圖／安南區公所提供
台南市北區行善團跨區支援安南區弱勢戶恢復家園。圖／安南區公所提供
台南市北區行善團跨區支援安南區弱勢戶恢復家園。圖／安南區公所提供

台南 楊柳颱風

延伸閱讀

台南安南區鐵皮屋暗藏賭場 警方查獲22名賭客赫見3名移工

金質獎團隊無償為台南弱勢戶修繕 必要時採「一戶一社工」

281家廠商投入台南災區重建媒合逾2500戶 受災戶說話了

風災重創弱勢戶 台南做工行善團攜手優質營造廠協助修繕

相關新聞

U15世界盃明登場 台南亞太棒球場將首度迎來國際夜間賽事

2025年U12世界盃棒球賽日前圓滿落幕，緊接著8月17日至23日「2025年U15世界盃棒球賽」，亞太主球場將首度舉辦...

跨區送暖！台南北區公所「認養」安南區弱勢戶房屋修繕

丹娜絲與楊柳颱風接連來襲，位在昔日台江內海的安南區，也有不少房子受損，北區區公所結合行善團將協助修復兩戶弱勢戶，區長魏文...

台南屋損逾6500戶需媒合修繕 中鼎集團花千萬為40戶免費修屋

行政院雲嘉南災後復原前進指揮所今日表示，針對台南市受損房屋已完成1萬9823戶修繕拆除意願調查，完成率達95%。而為加速...

見證地方政經起伏 雲林西螺街長宿舍完工倒數

雲林縣歷史建築「西螺街長宿舍」去年7月動工修復，工程進度已達75%，預計今年11月完工，未來將由西螺鎮公所營運、縣府協助...

祖孫情祖孫共創愛+1 嘉義市祖父母節慶祝大會三代同樂

嘉市上午在垂楊國小舉辦祖父母節慶祝大會暨樂齡學習中心成果展，活動主題「嘉義祖孫情、燈光科技心、祖孫共創愛+1」，副市長林...

慶祝祖父母節 台南樹谷科學館辦祖孫闖關活動

每年8月第四個周日是「祖父母節」，台南市政府上午在新市樹谷生活科學館舉辦「溫馨祖孫情，幸福向前行」祖父母節慶祝活動，應邀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。