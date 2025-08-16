跨區送暖！台南北區公所「認養」安南區弱勢戶房屋修繕

丹娜絲與楊柳颱風接連來襲，位在昔日台江內海的安南區，也有不少房子受損，北區區公所結合行善團將協助修復兩戶弱勢戶，區長魏文貴感謝跨區送暖。

台南從7月初以來，接連颱風及豪雨成災，安南區不只有房屋受損受理，還有淹水災情，為使受災戶盡早恢復安居樂業生活，全力投入救災，但重災區的基層公所忙得人仰馬翻，連同區長至今都未休假投入災後復建。

台南市副市長趙卿惠跨區媒合，今天到安南區現場關懷2戶復原工作情形，了解災損修復進度，並在安南區長魏文貴、北區區長潘寶淑、里長蔡炳輝、郭峻民等人陪同下，訪視陳姓及蔡姓中低收受災戶。