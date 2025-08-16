聽新聞
台南屋損逾6500戶需媒合修繕 中鼎集團花千萬為40戶免費修屋
行政院雲嘉南災後復原前進指揮所今日表示，針對台南市受損房屋已完成1萬9823戶修繕拆除意願調查，完成率達95%。而為加速復原重建，許多企業與民間團體陸續投入修繕行列，其中，中鼎集團將無償認領40戶受災民宅修繕，投入1000萬元經費，協助災民重返家園。
依台南市政府統計，截至昨（15）日為止，符合行政院復原慰助金發放標準，即房屋損壞達20平方公尺以上者共有2萬0670戶，目前已實際訪查1萬9823戶，訪查率達95%。
統計結果顯示，185戶申請拆除，其餘部分屋主因已自行修繕、房屋屬倉庫等非居住空間、已無實際居住事實、有特定屬意廠商等因素家戶共1萬3079戶，需進行媒合者共6559戶，其中已登記媒合2920戶、已簽約開工348戶、施工中92戶、已完工59戶。
前進指揮所表示，中鼎集團為國內優秀工程承攬廠商，旗下團隊屢次榮獲公共工程金質獎肯定，具備高度專業與施工品質口碑。此次投入災區修繕，不僅展現企業社會責任，也為受災居民注入重返家園的希望與動力。
前進指揮所指揮官陳金德指出，指揮所將加速完成剩餘受損房屋的訪查，並強化媒合效率，協助民眾重建家園。
此外，他也說到，立法院昨日三讀通過「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後重建特別條例」，規畫編列600億元特別預算經費辦理各災區復原重建工作，並由中央各機關負責執行，指揮所協助屋損修繕工作，將力拚9月底前完成所有媒合的屋損修繕，以加速後續各項重建工作的進行。
