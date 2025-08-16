見證地方政經起伏 雲林西螺街長宿舍完工倒數

雲林縣歷史建築「西螺街長宿舍」去年7月動工修復，工程進度已達75%，預計今年11月完工，未來將由西螺鎮公所營運、縣府協助規畫，將以西螺客廳的嶄新面貌迎接來自各地的遊客，成為連結歷史、人文與旅遊的新據點。

「西螺街長宿舍」是日治時期興建的和洋混合宿舍，曾是街長與鎮長的辦公與起居空間，陪伴地方政經起伏，見證時代變遷，去年獲客家委員會補助2794萬元，展開修復工程，縣長張麗善日前到場關心修復進度，目前工程進度已達75 %，今年底前將完工。

縣府文化觀光處長陳璧君表示，西螺街長宿舍在2016年登錄為雲林縣歷史建築，修復工程透過解體、拆除、木作、泥作、瓦作等繁複工序，保留原有構造與歷史工法，並重現編竹夾泥牆、雨淋板等特色。

西螺街長宿舍基地面積約340坪，建築面積約60坪，此次修復同時導入現代機能，增設無障礙設施、衛浴與廚房，讓古蹟兼具歷史價值與現代便利設施，未來可以導入商業營運。

除硬體修復，縣府與地方團體也積極注入文化創意，螺陽文教基金會曾於2016年在基地打造「Sun Room」泡腳池，在國際志工與藝術家參與下近日升級為「泡腳池2.0」，以七彩馬賽克拼貼出象徵生命力的花朵圖案，搭配休憩座椅與原生植栽，未來遊客可在古蹟旁享受閒適時光，體驗公共藝術與歷史場域的結合。