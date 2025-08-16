祖孫情祖孫共創愛+1 嘉義市祖父母節慶祝大會三代同樂

嘉市上午在垂楊國小舉辦祖父母節慶祝大會暨樂齡學習中心成果展，活動主題「嘉義祖孫情、燈光科技心、祖孫共創愛+1」，副市長林瑞彥代表市長黃敏惠表揚績優工作人員與志工，議長陳姿妏與多位議員到場與31組祖孫同樂，氣氛熱鬧溫馨。

垂楊國小學童游睿紘與祖母分享祖孫情，睿紘家是三代同堂家庭，阿嬤參與校園志工，帶睿紘整理環境，陪同健走，腳步輕快不輸年輕人，每年元宵節睿紘與阿嬤組裝燈籠聽阿嬤說故事，展現祖孫情深，睿紘看阿嬤辛苦會幫阿嬤按摩，阿嬤笑稱，「越來越厲害囉！」溫馨互動。

活動以「AI燈光畫」創意設計祖孫合影照片為主題，結合人工智慧與科技手作，創作紀念燈光畫作品，讓家庭親手製作承載愛與感謝光影藝術，透過活動展現祖孫情感，融入STEAM教育精神，讓科技成為傳遞溫情的橋樑，讓祖孫之愛在燈光。

表揚推展家庭教育績優團體及個人獎，博愛國小獲績優團體獎特優。個人獎4位績優工作人員、3位績優志工。績優工作人員：興嘉國小教師蔡榮貴、幸福幼兒園教師蔡汶珈、吳鳳幼兒園教師姜慧芝、北興國中教師林品辰。

績優志工獎：北興國中陳惠萍、家庭教育中心徐承圓、鄭素惠。興嘉國小教師蔡榮貴榮獲特優。會場規畫多場親子情緒成長講座與家庭探索體驗活動，透過互動遊戲與實作課程，幫助家長與孩子學習情緒管理與相互理解。成立家庭支持小組，邀請心理專家個案分享討論，建立溫暖的支持網絡。