慶祝祖父母節 台南樹谷科學館辦祖孫闖關活動

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
南市慶祖父母節樹谷科學館辦祖孫合體活動。圖／市府提供
南市慶祖父母節樹谷科學館辦祖孫合體活動。圖／市府提供

每年8月第四個周日是「祖父母節」，台南市政府上午在新市樹谷生活科學館舉辦「溫馨祖孫情，幸福向前行」祖父母節慶祝活動，應邀到場的家庭參與闖關遊戲、希望「倡導家庭世代互動共學」。市長黃偉哲、立委陳亭妃、市議員陳碧玉出席，黃偉哲代表祝福市民家庭幸福美滿。

他說，祖父母是家庭很重要的骨幹及經驗傳承者，也是孩子成長路上的溫暖後盾，辦祖父母節歡慶活動謝謝長輩為家庭的努力，也別忘了要慶祝五月母親節、八月父親節及四月兒童節等重要節日。要珍惜家人陪伴，重視親情，讓家庭和樂融融，營造幸福溫暖的未來。

教育局指出，家庭是孩子學習愛與陪伴的起點，祖父母是家庭中溫暖力量及傳承橋梁，舉辦祖父母節慶祝活動，結合樹谷生活科學館的恐龍世界，融合知識、藝術與文化的闖關體驗，創造祖孫共同學習合作機會，讓長輩走出家門，加深溫馨情感交流。

家庭教育中心主任張冰嫈表示，活動有舞蹈演出、恐龍泡泡劇場、魔術氣球特技等節目，館內設有「恐龍煙霧蛋實驗」、「紙箱塗鴉彩繪」、「手作恐龍鑰匙圈」、「挖化石體驗」、「聽故事」及「阿嬤的古早智慧」等關卡，其中「小小記者主播台」邀請孩子帶著祖父母上台受訪，大聲說出心中感謝與愛，留下跨世代真摯互動畫面。

教育局說，現場還有「新住民文化體驗區」，異國服裝及文物展示、特色DIY及童玩，讓祖孫拓展視野，認識多元文化，「感受南市融合共學城市魅力」。更多相關活動資訊、最新消息在台南市家庭教育中心FB粉絲專頁或加入官方IG、LINE。

「小小記者主播台」邀請孩子帶著祖父母上台受訪。圖／市府新聞處提供
「小小記者主播台」邀請孩子帶著祖父母上台受訪。圖／市府新聞處提供
南市慶祖父母節樹谷科學館辦祖孫闖關活動，市長黃偉哲到場祝福。圖／市府提供
南市慶祖父母節樹谷科學館辦祖孫闖關活動，市長黃偉哲到場祝福。圖／市府提供
南市慶祖父母節樹谷科學館辦祖孫闖關活動，市長黃偉哲到場祝福。圖／市府提供
南市慶祖父母節樹谷科學館辦祖孫闖關活動，市長黃偉哲到場祝福。圖／市府提供

台南 教育局 祖父母節

