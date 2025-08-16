台南首辦巡迴災區輔具清消服務 嘉惠受災身障高齡鄉親

快訊

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
清洗輪椅。圖／社會局提供
清洗輪椅。圖／社會局提供

台南市政府社會局昨天在新營社會福利服務中心舉辦首場「巡迴災區輔具清潔與消毒服務」，針對民眾因風災、淹水損壞髒汙的輪椅、助步器等委託專業團隊清洗、高溫消毒與保養維修。

社會局說，工作人員專業處理、豔陽曝曬消毒，一排輔具轉眼煥然一新，現場民眾表示「這個服務真的很好」。

7月接連颱風豪雨，民眾日常生活倍受影響。市府表示，團隊動起來積極協助民眾恢復家園、修繕房屋、加速核定撥付相關慰助金，更希望照顧市民生活細節，包含身心障礙者需要的輔具，要確保使用安全無虞，因此規畫3個月內深入災區辦9場輔具清潔保養維修服務，服務有需要的民眾。

86歲身障者阿桃稱，10多年前因腰椎開刀行動受限，外出倚賴助步車，但助步車常用煞車已不靈敏，送修不僅費用高且需等很久，因此遲未處理，深怕滑倒。

社會局說，這次團隊將助步車拆洗、蒸汽消毒，並現場調整輪胎及煞車，阿桃現場試用後覺得好用極了，立刻打電話請媳婦再推家中輪椅到現場一併保養。阿桃開心表示，變得像新的一樣，出門看診、曬太陽都更安心，感受到溫暖關懷。媳婦也感謝此服務守護家人安全，減輕補少經濟負擔。

社會局長郭乃文表示，為協助災區民眾儘速恢復日常生活，後續巡迴站包括20日東區無障礙福利之家、28日學甲光華里民活動中心、9月11日七股樹林社區活動中心、9月19日將軍西華社區活動中心及9月25日北門二重港活動中心，提供輪椅、電動輪椅、助行器、拐杖、助步車、電動照顧床架等清潔、消毒與簡易維修。有需要的民眾可自行前往，詳情可查詢社會局網站公告或電話2982585詢問。

