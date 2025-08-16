快訊

一樣風災兩樣情 阿里山森林遊樂區度過丹娜絲考驗卻受創楊柳

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
13日楊柳颱風台東登陸，挾帶10級強風橫掃阿里山，森林遊樂區多處林木折損、斷枝滿地，厚厚的落葉覆蓋步道，林保署嘉義分署工作人員搶修。圖／林保署嘉義分署提供
阿里山國家森林遊樂區雖在7月6日丹娜絲颱風登陸嘉義縣布袋，安然無恙，卻在1個多月後迎來更猛烈的襲擊。13日楊柳颱風台東登陸，挾帶10級強風橫掃阿里山，園區多處林木折損、斷枝滿地，厚厚的落葉覆蓋步道，一些大型倒木甚至橫亙遊客必經之路，造成主要步道通行中斷。

林業保育署嘉義分署指出，楊柳颱風風力集中打擊山區，雖未對主要建築造成毀損，但森林景觀受創嚴重，部分步道沿線不僅倒木壓毀欄杆，還有基座出現鬆動或移位的情況，安全風險高。颱風一減弱，便立即進入園區巡查，動員全體人力展開搶修行動。

災後現場，員工穿雨衣、戴安全帽，揮動鏈鋸切割倒木，另一邊則有人用手鋸處理較小枝幹，有人彎腰用掃把清理厚達數公分落葉與泥沙。運輸車往返搬運木料與碎枝，清理聲、鋸木聲此起彼落，整個山林間瀰漫著潮濕木屑的氣味。經高強度作業，園區主要動線恢復暢通。

林保署嘉義分署說，阿里山遊樂區15日上午8時重新對外開放，讓遊客重返山林。不過，巨木群棧道、塔山步道、對高岳步道等熱門路線因基座受損或仍有倒木未處理完成，考量遊客安全，將暫時封閉，待檢修後再行開放。

嘉義分署提醒，轄管嘉南地區其他步道仍需視現場整備情況另行評估開放時程，民眾可透過「台灣山林悠遊網」查詢最新資訊。近期山區因連續降雨，土石含水量高，落石與坍方風險增加，登山及遊園前務必留意天氣與路況，確保平安。阿里山是台灣珍貴國家森林資源，災後修復不僅仰賴人力，更需要時間耐心，盼社會各界給搶修人員掌聲鼓勵。

嘉義 阿里山 楊柳颱風 丹娜絲颱風

