快訊

嘉義航空站改建新航廈地點引發討論 遷建與原地改建意見分歧

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
軍民合用嘉義機場，嘉義航空站航廈計畫改建，引發熱烈討論。圖／取自立委蔡易餘臉書
軍民合用嘉義機場，嘉義航空站航廈計畫改建，引發熱烈討論，位在水上鄉空軍嘉義基地大門旁現有航廈設施老舊，交通部規畫投入近5億元改建，預計2029年底完工，新航廈設計完成，計畫在原地改建，但地方意見不一致，立委與縣府主張遷建機場西側台糖地，旅行業者認為原地改建較佳。

日前立委蔡易餘與嘉義縣副縣長劉培東陪同交通部長陳世凱視察嘉義航空站。蔡易餘指出，現址與空軍基地共用入口，交通動線擁擠，且軍民混雜問題長年存在，認為遷建至機場西側台糖土地可解決此困境。劉培東補充，西側鄰近水上、嘉義交流道及高鐵嘉義站，可快速銜接高鐵與公路，腹地廣闊、用地取得容易，具長遠發展潛力，甚至可配合產業發展開通國際航線。空軍第四聯隊長楊全文也支持此構想，認為遷建有助改善空間不足問題。

不過，住嘉義曾任全國旅行公會全聯會理事長的蕭博仁持不同看法。他指出，從旅客搭機習慣與便利性考量，原地改建仍優於異地遷建。蕭博仁回顧，2013與2015年曾推動嘉義機場國際包機飛航日本及上海，顯示航站具發展潛力。他建議交通部規畫新航廈，應找航空公司與旅行業代表溝通需求，增加國際包機航班及加油車等設施，帶動觀光與航運。

目前，嘉義機場共有2棟航廈建於1977與1995年，報到大廳、安檢室、候機室及行李提領區空間不足，站前交通動線不佳。民航局原計畫原地改建，2029年底完工。但交通部長陳世凱表示，新航站規劃必須放眼15至20年後發展，會通盤研究並評估西移可行性，並與軍方協調後再作決定。

嘉義機場是雲嘉南重要空運門戶，雖高鐵通車後國內航線萎縮，目前由立榮航空營運飛澎湖、金門的每日航班，也是小三通及陸客熱門航點。新航廈選址影響嘉義未來航空與觀光布局。

嘉義航站新航廈改建地點引發爭議，立委蔡易餘指出，現址與空軍基地共用入口，交通動線擁擠，且軍民混雜問題長年存在，認為遷建至機場西側台糖土地可解決此困境。圖／取自立委蔡易餘臉書
