總年齡破1.5萬歲 雲林300長者從課堂到舞台展現生命力

雲林沿海七鄉鎮長者昨日齊聚麥寮鄉社教園區，參加台塑企業舉辦的「社區健康促進暨長者夏令營成果發表會」，以舞蹈、歌聲與樂器展現健康活力。

台塑企業自2010年起，攜手長庚科大深入42所中小學與79個社區推動健康促進與衛教活動，涵蓋營養、運動、疾病預防與自我管理等課程。

2020年起開始舉辦「社區健康促進暨長者夏令營成果發表會」，今年邁入第六屆，共吸引麥寮、台西、崙背、褒忠、東勢、四湖及彰化大城等七鄉鎮約300名民眾參與，長者總年齡逾1萬5400歲，平均74歲，最高齡達97歲。

今年展演內容緊扣社區課程成果，羅厝社區以「口腔保健」創作舞蹈，麥寮農會則以「預防肌少症」設計歌舞秀，長者們自信登台，將健康知識轉化為舞台魅力，現場掌聲不斷。