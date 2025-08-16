聽新聞
0:00 / 0:00
嘉義新港住宿長照中心動土 後年完工
嘉義縣人口老化嚴重，長照需求逐年增加，縣府向衛福部爭取經費，新建新港鄉住宿型長照機構，昨天動土，將投入超過3億元，設立101個床位，後年7月完工，也會陸續在六腳鄉、布袋鎮布建，加上竹崎鄉去年動工，未來嘉義縣將有4間公立住宿型長照機構。
新港住宿型長照機構由衛福部嘉義醫院承建，採全人全責照護模式，設有單人房、2人房、3人房及5人房，公共空間規畫多功能活動室，交誼休閒區，服務對象包括輕、中度失能及失智者與衰弱長者，並整合嘉義醫院整合急、慢性醫療與居家照護資源。
衛生局表示，嘉義縣老年人口比率23.59%冠居全國，人口老化比率逐年攀升，近年積極向衛福部爭取資源，推動多元長照服務。目前嘉義縣已有2家住宿長照機構提供250床服務，另尚有11家住宿長照機構合計1294床，將於明年起陸續完成設立，提升長照量能。
縣長翁章梁說，衛福部協助嘉義縣布建住宿型長照機構，新港鄉是衛福部主導的第2間，未來六腳鄉將興建第3間，縣府也規畫在布袋鎮設立1間，讓更多失智及失能長者就近獲完善照顧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言