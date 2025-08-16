聽新聞
嘉義新港住宿長照中心動土 後年完工

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義縣獲衛福部補助新建新港住宿型長照機構，縣長翁章梁（右四）昨天參加動土典禮。記者黃于凡／攝影
嘉義縣獲衛福部補助新建新港住宿型長照機構，縣長翁章梁（右四）昨天參加動土典禮。記者黃于凡／攝影

嘉義縣人口老化嚴重，長照需求逐年增加，縣府向衛福部爭取經費，新建新港鄉住宿型長照機構，昨天動土，將投入超過3億元，設立101個床位，後年7月完工，也會陸續在六腳鄉、布袋鎮布建，加上竹崎鄉去年動工，未來嘉義縣將有4間公立住宿型長照機構。

新港住宿型長照機構由衛福部嘉義醫院承建，採全人全責照護模式，設有單人房、2人房、3人房及5人房，公共空間規畫多功能活動室，交誼休閒區，服務對象包括輕、中度失能及失智者與衰弱長者，並整合嘉義醫院整合急、慢性醫療與居家照護資源。

衛生局表示，嘉義縣老年人口比率23.59%冠居全國，人口老化比率逐年攀升，近年積極向衛福部爭取資源，推動多元長照服務。目前嘉義縣已有2家住宿長照機構提供250床服務，另尚有11家住宿長照機構合計1294床，將於明年起陸續完成設立，提升長照量能。

縣長翁章梁說，衛福部協助嘉義縣布建住宿型長照機構，新港鄉是衛福部主導的第2間，未來六腳鄉將興建第3間，縣府也規畫在布袋鎮設立1間，讓更多失智及失能長者就近獲完善照顧。

嘉義 長照 失智 衛福部 翁章梁

