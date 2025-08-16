聽新聞
0:00 / 0:00

雲林縣4商圈串聯 9月14日起接力登場

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣政府攜手斗南、北港、西螺、華山商圈，9月14日至10月4日推出商圈串聯系列活動，縣長張麗善（左四）盼讓遊客一次走遍雲林，感受不同城鎮的文化與美味。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府攜手斗南、北港、西螺、華山商圈，9月14日至10月4日推出商圈串聯系列活動，縣長張麗善（左四）盼讓遊客一次走遍雲林，感受不同城鎮的文化與美味。記者陳雅玲／攝影

雲林縣政府攜手斗南、北港、西螺、華山商圈，9月14日至10月4日推出商圈串聯系列活動，從木藝手作到米醬風味、糕餅麻油、鳳梨果醬接力登場，要讓遊客一次走遍雲林，感受不同城鎮文化與美味。

縣長張麗善昨天與各商圈代表共同宣布「斗南、北港、西螺、華山饗樂趣～商圈串聯嗨翻天」活動開跑，張麗善表示，活動規畫4大主題，要讓民眾用腳步支持在地店家，更要讓全台遊客看見雲林商圈的活力與魅力，「希望秋天全國朋友都能來雲林玩」。

華山商圈9月14日率先開跑，舉辦「台灣果然有醬．華山飄香」鳳梨果醬創意比賽，結合古坑優質鳳梨產地特色，邀請職人、業餘與學生組創作健康獨特果醬，搭配華山美食地圖與樂齡觀光導覽，推廣鳳梨品牌、提升農產價值。

9月20日起斗南形象商圈以「食光木旅・綠活散策」為主題，串聯木藝、觀光與美食，安排5感體驗、親子DIY與特色市集，推出「我把50變100」放大券及抽獎活動，將人潮引進店家。

9月27日北港國際糕餅麻油節，結合傳統糕餅與香醇麻油雞，加上文化面具彩繪體驗，呈現北港深厚飲食文化；壓軸西螺米醬生活節10月4日登場，以西螺米、農產與醬油為主角，舉辦市集與互動活動，邀大家品味在地風味。

雲林 北港 觀光 張麗善

延伸閱讀

雲林商圈秋季接力開趴 四大主題一次玩遍

暑期輕旅行景點首選 快衝台北華山與哆啦A夢相見歡

台北其實比台東還東？日網紅發現冷知識 網笑：南港比北港更北

「BANPRESTO X 一番賞EXPO 2025」華山登場！鬼滅之刃、膽大黨與葬送的芙莉蓮統統有，動漫迷絕對不能錯過

相關新聞

南市加速屋損修復 303戶已簽約、國小閒置校區改裝安置空間

丹娜絲颱風造成台南大量房屋受損，市府利用閒置的北門國小玉湖校區及蚵寮國小雙春校區，改裝20間臨時收容空間，提供房屋修繕期...

雲林縣4商圈串聯 9月14日起接力登場

雲林縣政府攜手斗南、北港、西螺、華山商圈，9月14日至10月4日推出商圈串聯系列活動，從木藝手作到米醬風味、糕餅麻油、鳳...

嘉義新港住宿長照中心動土 後年完工

嘉義縣人口老化嚴重，長照需求逐年增加，縣府向衛福部爭取經費，新建新港鄉住宿型長照機構，昨天動土，將投入超過3億元，設立1...

281家廠商投入台南災區重建媒合逾2500戶 受災戶說話了

丹娜絲颱風等接連侵襲，台南市大量房子受損，因缺工嚴重，行政院7月底成立雲嘉南災後復原前進指揮所，中央與台南市府合作媒合廠...

嘉義新港住宿型長照機構動土 設立101個床位2027年完工

嘉義縣人口老化嚴重，長照需求逐年增加，縣府向衛福部爭取經費，新建新港鄉住宿型長照機構，預計投入超過3億元，設立101個床...

雲林商圈秋季接力開趴 四大主題一次玩遍

雲林縣政府今年秋天攜手斗南、北港、西螺、華山商圈，自9月14日至10月4日推出商圈串聯系列活動，從木藝手作到米醬風味、糕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。