南市加速屋損修復 303戶已簽約、國小閒置校區改裝安置空間

丹娜絲颱風造成台南大量房屋受損，市府利用閒置的北門國小玉湖校區及蚵寮國小雙春校區，改裝20間臨時收容空間，提供房屋修繕期間的受災戶免費住宿，配置床舖、衣櫃、書桌椅及獨立浴廁。市府指出，已有300多戶完成簽約，修繕加速進行，損毀嚴重、屋主放棄修繕者，拆除有補助，會協助拆除恢復市容。

玉湖校區將6間舊教室改建成6間房，設有獨立男女淋浴間與廁所；雙春校區利用6間教師宿舍及隔間8間閒置餐廳，同樣配備完善家具與衛浴。市長黃偉哲昨視察表示，市府除推動災後復健，也啟用停辦校區作防災備援，教育局、勞工局、工務局、北門區公所及學校團隊合作，僅用7天完成兩處安置所。

黃偉哲強調，單人雅房雖簡單但更舒適便利，優於以往集中大禮堂安置，且校園空間大，可提供運動休閒場所；活化停辦校園亦可避免新建永久屋的成本與耗時。

行政院7月底成立雲嘉南災後復原前進指揮所，協助媒合修繕，市府工務局統計至14日，已決定施工廠商281家、完成153個施工小區安排，累計登記申請修繕2833戶（弱勢276戶），完成媒合2508戶（弱勢208戶），會勘後放棄修繕者602戶。

已簽約303戶（弱勢125戶）、施工中77戶（弱勢27戶）、完工56戶（弱勢21戶）。市府表示將持續與技術支援團隊及施工單位合作，並優先照顧弱勢家庭。

水利局在七股區媒合260戶，完成勘查與估價209戶，其中118戶無修繕意願；北門區亦有百餘戶放棄，主因包括希望保留紅、黑瓦修繕方式、經費不足、另找廠商或仍在考慮。

北門區長林建男指出，臨時處所提供修繕期間暫住，對於殘值低、損毀嚴重且無居住需求者，政府亦補助自行拆除費，會協助屋主辦理早日恢復市容。