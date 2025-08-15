金質獎團隊無償為台南弱勢戶修繕 必要時採「一戶一社工」

行政院雲嘉南災後復原前進指揮所今天召開第7次工作會議，檢視各項災後復建進度，指揮官陳金德會後前往台南白河區兩處由公共工程金質獎團隊，無償承接的弱勢戶修繕現場了解進度，強調施工必須在加快進度的同時確保品質。

陳金德請台南市政府針對弱勢戶的協助，適時開啟專案，必要時建立「一戶一社工」機制，以期弱勢戶得到妥善處置。此外，有關部分多人共同持分受損房屋，因無人管理導致積水孳生病媒蚊、廢棄物堆置等造成公共衛生疑慮，也請市府務必盡速進行清運，以維公共衛生安全。

陳金德隨後前往視察兩處案場，分別位於馬稠後里與詔豐里，均在風災中屋損，由交通部鐵道局媒合曾多次獲得公共工程金質獎肯定的專業團隊無償承接修繕。參與的根基營造與新亞建設，在道路、橋梁及公共設施等工程領域累積豐富經驗與品質口碑，這次將專業能量投入社區修繕，展現企業社會責任。

陳金德指出，政府媒合的修繕必須兼顧速度與品質，施工團隊在不影響安全的前提下壓縮工期，並採用符合公共工程規範的工法與材料，務求如期完工，讓居民安心居住。