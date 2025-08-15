從餐桌到土地 台江四代踏查「山海圳」 倡議環村綠道

台南社大台江分校今夏結合經濟部南區水資源局，舉辦「踏溯山海圳國家綠道—從餐桌到土地」遊學活動，今天帶領台江及馬沙溝等地社群親師生、志工共40餘人，跨越四代參與，從海尾大道公啟程，前往嘉義市拜訪道將圳學會，學習當地水圳綠道營造與水利文化保存的經驗。

參與成員包括海佃國小「小台江」、長安國小「水水長安」、馬沙溝長平國小師生，以及台江綠道志工、安東庭園河川巡守隊等，有阿公阿嬤，也有國小三年級的小朋友。活動由楊惟然、吳茂成老師帶領，沿著道將圳綠道與嘉油單車道，走讀道將圳20年來的倡議與營造歷程。沿途，大家欣賞到淙淙流動的清水、竹林與百年龍眼樹，並現場品嘗龍眼，感受水圳與社區共生的美好。

下午則前往山海圳東西口水利古道及水利工作站，訪談水利老站長，了解守護水圳、維護集水區的重要性與辛勞。海佃國小老師陳彤羚表示，「圳綠道充滿人文與水利的文化，和學生一起走在水圳畔、綠道上非常棒，這是值得營造台江水圳環村綠道時借鏡的經驗。」

小台江水手翁詩烜也說，「在道將圳看到百年的龍眼樹，品嘗著龍眼，欣賞百年水圳，有著濃濃的幸福感。」另一位學生高翊杰則感佩，「拜訪東西口水利工作站，認識水利人默默守護集水區，十分辛苦，也十分偉大。」

長平國小老師林惠萍認為，「陪伴學生走讀山海圳及道將圳，讓孩子了解水圳與社區村落的環境互生關係，水利人愛水護土的精神，更是同學們的榜樣。」長安國小學生陳學凝說，「圳綠道綠樹成蔭，走起來十分舒適，認識到一個人也能發起保育行動，這種公民精神令人敬佩。」

老台江居民吳銘福阿公則語重心長地說，「守護地方要有熱心的人來倡議，守護水圳、減少河川環境汙染，才能改善不好的地方，營造更好的水圳綠道。」