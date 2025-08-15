從餐桌到土地 台江四代踏查「山海圳」 倡議環村綠道
台南社大台江分校今夏結合經濟部南區水資源局，舉辦「踏溯山海圳國家綠道—從餐桌到土地」遊學活動，今天帶領台江及馬沙溝等地社群親師生、志工共40餘人，跨越四代參與，從海尾大道公啟程，前往嘉義市拜訪道將圳學會，學習當地水圳綠道營造與水利文化保存的經驗。
參與成員包括海佃國小「小台江」、長安國小「水水長安」、馬沙溝長平國小師生，以及台江綠道志工、安東庭園河川巡守隊等，有阿公阿嬤，也有國小三年級的小朋友。活動由楊惟然、吳茂成老師帶領，沿著道將圳綠道與嘉油單車道，走讀道將圳20年來的倡議與營造歷程。沿途，大家欣賞到淙淙流動的清水、竹林與百年龍眼樹，並現場品嘗龍眼，感受水圳與社區共生的美好。
下午則前往山海圳東西口水利古道及水利工作站，訪談水利老站長，了解守護水圳、維護集水區的重要性與辛勞。海佃國小老師陳彤羚表示，「圳綠道充滿人文與水利的文化，和學生一起走在水圳畔、綠道上非常棒，這是值得營造台江水圳環村綠道時借鏡的經驗。」
小台江水手翁詩烜也說，「在道將圳看到百年的龍眼樹，品嘗著龍眼，欣賞百年水圳，有著濃濃的幸福感。」另一位學生高翊杰則感佩，「拜訪東西口水利工作站，認識水利人默默守護集水區，十分辛苦，也十分偉大。」
長平國小老師林惠萍認為，「陪伴學生走讀山海圳及道將圳，讓孩子了解水圳與社區村落的環境互生關係，水利人愛水護土的精神，更是同學們的榜樣。」長安國小學生陳學凝說，「圳綠道綠樹成蔭，走起來十分舒適，認識到一個人也能發起保育行動，這種公民精神令人敬佩。」
老台江居民吳銘福阿公則語重心長地說，「守護地方要有熱心的人來倡議，守護水圳、減少河川環境汙染，才能改善不好的地方，營造更好的水圳綠道。」
社大台江分校表示，此次活動不僅讓學員認識水圳的歷史與功能，更看見綠道如何成為學校的綠色通學步道與社區的生物廊道，深化環境保育與飲水思源的理念。透過實地走讀與交流，期盼未來能在台江流域營造屬於在地的水圳環村綠道，延續守護土地與水資源的精神。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言