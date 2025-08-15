281家廠商投入台南災區重建媒合逾2500戶 受災戶說話了

丹娜絲颱風等接連侵襲，台南市大量房子受損，因缺工嚴重，行政院7月底成立雲嘉南災後復原前進指揮所，中央與台南市府合作媒合廠商修繕災屋。市府統計，截至14日已決定施工廠商281家，完成153個施工小區安排，累積登記修繕申請2833戶，其中弱勢戶276戶；已完成媒合並排定時間2508戶（弱勢戶208戶），會勘後放棄修繕的戶數達602戶。

在施工進度方面，已完成簽約303戶（弱勢戶125戶），施工中77戶（弱勢戶27戶），完成施工56戶（弱勢戶21戶）。市府強調，將持續與技術支援團隊及施工單位合作，加速修繕腳步，優先照顧弱勢家庭，協助災民儘速恢復正常生活。

其中七股區有受災戶抱怨媒合後就無下文，負責的市府水利局說，在七股區媒合260戶，有209戶完成勘查及估價，媒合比例逾八成，但118戶放棄修繕，比例逾5成。原因包括希望採用紅、黑瓦材質與廠商報價不符需求、另洽他廠或尚未決定等。北門區也有百餘戶放棄修繕。

市府表示，市長黃偉哲已指示全面動員協助災區修繕，水利局與承包商周末不休，投入超過160人次搶修。七股區頂山里施工團隊指出，昨天已完成3戶受損帆布加固，剩餘8戶將於兩天內完成。