嘉義新港住宿型長照機構動土 設立101個床位2027年完工

嘉義縣人口老化嚴重，長照需求逐年增加，縣府向衛福部爭取經費，新建新港鄉住宿型長照機構，預計投入超過3億元，設立101個床位，2027年7月15日完工，也會陸續在六腳鄉、布袋鎮布建，加上竹崎鄉去年動工，未來嘉義縣將有4間公立住宿型長照機構。

新港住宿型長照機構由衛福部嘉義醫院承建，採全人全責照護模式，設有單人房、2人房、3人房及5人房，公共空間規畫多功能活動室，交誼休閒區，服務對象包括輕、中度失能及失智者與衰弱長者，並整合嘉義醫院整合急、慢性醫療與居家照護資源。

衛生局表示，嘉義縣老年人口比23.59%冠居全國，人口老化比例逐年攀升，近年積極向衛福部爭取資源，推動多元長照服務。目前嘉義縣已有2家住宿長照機構提供250床服務，另尚有11家住宿長照機構合計1294床，將於2026年起陸續完成設立，提升長照量能。