雲林商圈秋季接力開趴 四大主題一次玩遍

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣政府今年秋天攜手斗南、北港、西螺、華山商圈，自9月14日至10月4日推出商圈串聯系列活動，縣長張麗善（左三）盼讓遊客一次走遍雲林，感受不同城鎮的文化與美味。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府今年秋天攜手斗南、北港、西螺、華山商圈，自9月14日至10月4日推出商圈串聯系列活動，從木藝手作到米醬風味、糕餅麻油、鳳梨果醬接力登場，要讓遊客一次走遍雲林，感受不同城鎮的文化與美味。

縣長張麗善今與各商圈代表共同宣布「斗南、北港、西螺、華山饗樂趣～商圈串聯嗨翻天」活動開跑，張麗善表示，今年活動規畫四大主題，不僅要讓民眾用腳步支持在地店家，更要讓全台遊客看見雲林商圈的活力與魅力，「希望這個秋天，全國的朋友都能來雲林玩」。

華山商圈將在9月14日率先開跑，舉辦「台灣果然有醬‧華山飄香」鳳梨果醬創意比賽，結合古坑優質鳳梨產地特色，邀請職人、業餘與學生組創作健康又獨特的果醬，並搭配華山美食地圖與樂齡觀光導覽，推廣鳳梨品牌、提升農產價值。

9月20日輪到斗南形象商圈登場，以「食光木旅・綠活散策」為主題，串連木藝、觀光與美食，安排五感體驗、親子DIY與特色市集，並推出「我把50變100」放大券及抽獎活動，將人潮引進店家。

9月27日的北港國際糕餅麻油節，把傳統糕餅與香醇麻油雞結合，再加上文化面具彩繪體驗，呈現北港深厚的飲食文化；最後壓軸的西螺米醬生活節，將於10月4日登場，以西螺米、農產與醬油為主角，舉辦市集與互動活動，邀大家品味在地風味。

建設處副處長鄭峯明表示，今年恰逢雲林舉辦全國運動會，縣府期望活動成為最佳「美食加油站」，以在地的熱情與笑容迎接全台選手與遊客，四大商圈接力串聯，讓旅人從山林走向老街，從田野到市集，邊走邊吃、邊玩邊買，還能帶走雲林限定伴手禮，為這個秋天留下暖心回憶。

