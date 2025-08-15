影／盼了20年 嘉市民中心北棟大樓統包工程簽約

嘉市府推動「市民中心北棟大樓新建統包工程」，歷經20年規畫與多次招標流標，終於在5月9日決標，上午市長黃敏惠與統包團隊永青營造公司董事長曾國進簽約，決標總預算54億餘元，明年開工，工期5年，預定2030年竣工，打造結合綠建築、智慧建築、永續設計與高效服務新一代市政核心，成為智慧、永續、人本新地標。

統包工程承攬廠商由永青營造領銜，結合佰鴻工業、誼昌空調與建築師劉培森事務所共同承攬，市府委由台灣世曦工程顧問公司擔任專案管理與監造。劉培森具設計台中新市政中心等多項政府部門辦公大樓經驗，這次將以「打開諸羅之門，走進市民之森」為設計主軸，呈現嘉市木都意象。

永青營造具有許多大型公共建築物施工實績，包括高雄市府位於亞灣智慧公宅等，未來工程施工將引入「智慧工地管理系統」，有效管理工區內人員車輛進出安全，提升工地職業安全衛生水準。

北棟大樓在2005年南棟完工後展開規畫，歷經物價上漲、預算調整、與原建築師解約、物價再次上漲及多次流標等困難挑戰，加上營造業缺工缺料等影響下，建築工程每坪造價大幅提升，市府導入統包制度、簡化流程、同步設計與施工，爭取中央補助與議會預算支持，工程順利啟動，簽約後展開1年設計作業，明年開工，2030年底前完工啟用。

黃敏惠率市府團隊與永青營造董事長曾國進簽約，永青所屬皆豪集團總裁曾國展、劉培森及多位議員、里長觀禮見證，黃敏惠說，市府以KANO永不放棄精神，推動北棟大樓，明年先建地下停車場，大樓2030年竣工。曾國展說，將如期如質完工，拚公共工程金安及金質獎，建立典範。

北棟大樓規畫地下2層，地上13層多功能辦公大樓，地下停車場共提供625席汽車停車位、517席機車停車位，與南棟大樓地下停車場連結，未來共可提供886個汽車停車位、1167個機車停車位，供市府員工及民眾洽公使用，滿足市政園區及未來都市發展停車需求。

地上1至3樓空間採多目標使用，提供洽公、餐飲與購物等多元用途，以城市願景館結合戶外綠意景觀的桃城廣場，市民夜間或假日可來此地散步、休憩、遊玩；4至13樓為市府14局處聯合辦公空間，加上南棟大樓將進駐財稅局、環保局、地政事務所、東區區公所、東區戶政事務所及南區國稅局嘉市分局、旁邊警察局等形塑市政園區，未來可大幅提升市民洽公便利，提供優質洽公環境，讓市民辦理各項業務不必東奔西跑，就近一次解決。