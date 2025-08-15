快訊

狗狗獨留飯店以為自己被拋棄 見到飼主「失落臉→尾巴搖成螺旋槳」超反差

直播／第一屆500甜頒獎典禮：台灣首份甜點指南公布

台積電外資目標價1400太保守？達人用公式算出天花板：可能還會上修

影／盼了20年 嘉市民中心北棟大樓統包工程簽約

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市府推動「市民中心北棟大樓新建統包工程」，上午市長黃敏惠與統包團隊永青營造公司董事長曾國進簽約，預定2030年竣工，圖為北棟大樓預定地。記者魯永明／攝影
嘉市府推動「市民中心北棟大樓新建統包工程」，上午市長黃敏惠與統包團隊永青營造公司董事長曾國進簽約，預定2030年竣工，圖為北棟大樓預定地。記者魯永明／攝影

嘉市府推動「市民中心北棟大樓新建統包工程」，歷經20年規畫與多次招標流標，終於在5月9日決標，上午市長黃敏惠與統包團隊永青營造公司董事長曾國進簽約，決標總預算54億餘元，明年開工，工期5年，預定2030年竣工，打造結合綠建築、智慧建築、永續設計與高效服務新一代市政核心，成為智慧、永續、人本新地標。

統包工程承攬廠商由永青營造領銜，結合佰鴻工業、誼昌空調與建築師劉培森事務所共同承攬，市府委由台灣世曦工程顧問公司擔任專案管理與監造。劉培森具設計台中新市政中心等多項政府部門辦公大樓經驗，這次將以「打開諸羅之門，走進市民之森」為設計主軸，呈現嘉市木都意象。

永青營造具有許多大型公共建築物施工實績，包括高雄市府位於亞灣智慧公宅等，未來工程施工將引入「智慧工地管理系統」，有效管理工區內人員車輛進出安全，提升工地職業安全衛生水準。

北棟大樓在2005年南棟完工後展開規畫，歷經物價上漲、預算調整、與原建築師解約、物價再次上漲及多次流標等困難挑戰，加上營造業缺工缺料等影響下，建築工程每坪造價大幅提升，市府導入統包制度、簡化流程、同步設計與施工，爭取中央補助與議會預算支持，工程順利啟動，簽約後展開1年設計作業，明年開工，2030年底前完工啟用。

黃敏惠率市府團隊與永青營造董事長曾國進簽約，永青所屬皆豪集團總裁曾國展、劉培森及多位議員、里長觀禮見證，黃敏惠說，市府以KANO永不放棄精神，推動北棟大樓，明年先建地下停車場，大樓2030年竣工。曾國展說，將如期如質完工，拚公共工程金安及金質獎，建立典範。

北棟大樓規畫地下2層，地上13層多功能辦公大樓，地下停車場共提供625席汽車停車位、517席機車停車位，與南棟大樓地下停車場連結，未來共可提供886個汽車停車位、1167個機車停車位，供市府員工及民眾洽公使用，滿足市政園區及未來都市發展停車需求。

地上1至3樓空間採多目標使用，提供洽公、餐飲與購物等多元用途，以城市願景館結合戶外綠意景觀的桃城廣場，市民夜間或假日可來此地散步、休憩、遊玩；4至13樓為市府14局處聯合辦公空間，加上南棟大樓將進駐財稅局、環保局、地政事務所、東區區公所、東區戶政事務所及南區國稅局嘉市分局、旁邊警察局等形塑市政園區，未來可大幅提升市民洽公便利，提供優質洽公環境，讓市民辦理各項業務不必東奔西跑，就近一次解決。

北棟大樓未來將申請綠建築、智慧建築、耐震建築及建築能效1級標章，是1棟多功能、節能減碳、永續發展的現代化辦公大樓，黃敏惠期許未來北棟大樓興建完成後，將扮演行政服務、民眾休閒與城市文化交流的多重角色，為嘉義市政園區注入新生命與新活力。

嘉市府推動「市民中心北棟大樓新建統包工程」，歷經20年規畫與多次招標流標，終於在5月9日決標，上午市長黃敏惠（右）與統包團隊永青營造公司董事長曾國進簽約。記者魯永明／攝影
嘉市府推動「市民中心北棟大樓新建統包工程」，歷經20年規畫與多次招標流標，終於在5月9日決標，上午市長黃敏惠（右）與統包團隊永青營造公司董事長曾國進簽約。記者魯永明／攝影
嘉市府推動「市民中心北棟大樓新建統包工程」，歷經20年規畫與多次招標流標，終於在5月9日決標，上午市長黃敏惠與統包團隊永青營造公司董事長曾國進簽約後大合影。記者魯永明／攝影
嘉市府推動「市民中心北棟大樓新建統包工程」，歷經20年規畫與多次招標流標，終於在5月9日決標，上午市長黃敏惠與統包團隊永青營造公司董事長曾國進簽約後大合影。記者魯永明／攝影
嘉市府推動「市民中心北棟大樓新建統包工程」，上午市長黃敏惠與統包團隊永青營造公司董事長曾國進簽約，預定2030年竣工，打造結合綠建築、智慧建築、永續設計與高效服務新一代市政核心，成為智慧‧永續‧人本新地標。 記者魯永明／攝影
嘉市府推動「市民中心北棟大樓新建統包工程」，上午市長黃敏惠與統包團隊永青營造公司董事長曾國進簽約，預定2030年竣工，打造結合綠建築、智慧建築、永續設計與高效服務新一代市政核心，成為智慧‧永續‧人本新地標。 記者魯永明／攝影
嘉市府推動「市民中心北棟大樓新建統包工程」，歷經20年規畫與多次招標流標，終於在5月9日決標，上午市長黃敏惠與統包團隊永青營造公司董事長曾國進簽約後大合影。記者魯永明／攝影
嘉市府推動「市民中心北棟大樓新建統包工程」，歷經20年規畫與多次招標流標，終於在5月9日決標，上午市長黃敏惠與統包團隊永青營造公司董事長曾國進簽約後大合影。記者魯永明／攝影

建築師 黃敏惠 綠建築

延伸閱讀

藍白合反罷成功嘉市長選戰藍白合成焦點 張啓楷參選鬆口表態

嘉市年底辦建城321周年城市博覽會 黃敏惠帶隊赴日世博會取經觀摩

總統教育獎得主父親榮獲模範父親 黃敏惠向24位模範慈暉父親致敬祝福

台灣關稅20% 黃敏惠：國人不安請中央速提因應方案協助產業

相關新聞

嘉義新港住宿型長照機構動土 設立101個床位2027年完工

嘉義縣人口老化嚴重，長照需求逐年增加，縣府向衛福部爭取經費，新建新港鄉住宿型長照機構，預計投入超過3億元，設立101個床...

雲林商圈秋季接力開趴 四大主題一次玩遍

雲林縣政府今年秋天攜手斗南、北港、西螺、華山商圈，自9月14日至10月4日推出商圈串聯系列活動，從木藝手作到米醬風味、糕...

影／盼了20年 嘉市民中心北棟大樓統包工程簽約

嘉市府推動「市民中心北棟大樓新建統包工程」，歷經20年規畫與多次招標流標，終於在5月9日決標，上午市長黃敏惠與統包團隊永...

台南啟用閒置校園打造20戶「雅房」 黃偉哲：鼓勵受災戶進住

丹娜絲風災造成台南沿海與山區嚴重淹水與住宅受損，台南市政府立即啟用北門國小玉湖校區及蚵寮國小雙春校區，整備成可容納20位...

豪大雨過後清理環境要小心 毒蛇常被迫離開棲地咬傷人

近日各地豪大雨，多處積水，許多蛇類被迫離開棲地。台南麻豆新樓醫院表示，近日接連有民眾因毒蛇咬傷面臨生命危險，提醒民眾清理...

直擊嘉義上萬受損光電板仍未清 風災已40天卡關主因是它

嘉義6座滯洪池光電場遭丹娜絲颱風重創，至今已超過40天，業者卻仍未能將受損光電設施全數清除。光電設施的清運為何一直卡關？記者多次走訪現場觀察，有一個關鍵原因，導致光電板仍大量堆置…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。