台南啟用閒置校園打造20戶「雅房」 黃偉哲：鼓勵受災戶進住

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市政府啟用北門國小玉湖校區及蚵寮國小雙春校區，整備成20戶臨時收容空間，市長黃偉哲視察肯定安全溫馨。圖／台南市教育局提供
丹娜絲風災造成台南沿海與山區嚴重淹水與住宅受損，台南市政府立即啟用北門國小玉湖校區及蚵寮國小雙春校區，整備成可容納20位個別戶的臨時收容空間，做為防災安全溫馨的臨時住所，在市府跨局處通力合作下，僅用7天時間，完成設置。

市長黃偉哲表示，市府除啟動各項災後復健工作外，也在停辦校區場所執行防災備援方案，透過教育局、勞工局、工務局、北門公所與學校團隊通力合作下，僅用7天時間，分別在蚵寮國小雙春校區及北門國小玉湖校區設置安全溫馨的臨時住所，讓災民能獲得妥善的協助。

黃偉哲強調，校園臨時安置所的內部設施雖簡單但實用，相比以往將災民集合到大禮堂，單人雅房的安置空間更舒適也更便利，且校園空間大，其運動場、停車場等都可以作為災民休閒運動的場所。此外，將停辦的校園再次活化也能更有效的運用資源，免去勞師動眾新建永久屋的麻煩。

教育局長鄭新輝表示，此次受此次風災及水災影響，學校全力完成搶修及後續復原工作外，積極盤點停辦校區，以提升全市防災收容量能。本次先將北門國小玉湖校區6間舊教室溫馨改建為6間房，配置床舖、衣櫃、書桌與椅子，並設有獨立男女淋浴間與廁所，營造兼具安全與尊嚴的居住環境；蚵寮國小雙春校區則啟用現有教師宿舍6間、並將閒置餐廳隔間成8間，同樣具備完善家具與衛浴設施，方便受災戶安置生活。

教育局表示，兩處停辦校區整備後，不僅提升災後安置的舒適度，也展現教育資源的彈性運用。未來除作為風災、雨災及颱風期間的緊急安置所外，亦開放供災區志工申請使用，成為兼具防災備援與社區服務的多功能空間，目前校區已交由區公所統一調用，如需緊急使用可聯繫北門區公所民政課郭課長(電話：06-7862001)。

