豪大雨過後清理環境要小心 毒蛇常被迫離開棲地咬傷人

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台灣主要毒蛇，民眾如遭咬傷要盡可能確認哪一種蛇、立即就醫。圖／翻攝中醫大附設醫院衛教網頁
台灣主要毒蛇，民眾如遭咬傷要盡可能確認哪一種蛇、立即就醫。圖／翻攝中醫大附設醫院衛教網頁

近日各地豪大雨，多處積水，許多蛇類被迫離開棲地。台南麻豆新樓醫院表示，近日接連有民眾因毒蛇咬傷面臨生命危險，提醒民眾清理環境能有效減少毒蛇入侵，萬一不幸被咬要立即就醫、勿用偏方，以免發生危險。

院方表示，最近因降雨頻繁，環境變得潮濕，毒蛇活動的風險因此大幅增加。麻豆地區42歲黃姓先生凌晨不小心驚嚇毒蛇雨傘節被咬，送來麻豆新樓急診，打抗毒血清脫離險境。之前還有人被眼鏡蛇咬傷，連打六罐抗毒血清才救回的命。

急診科主任林森山提醒民眾，最近豪雨過後很多地方依舊積水，蛇類可能被迫要逃生或棲地遭破壞必須離開。清理環境可有效降低毒蛇咬傷風險。如果不幸遭遇毒蛇咬傷，請立即前往醫院尋求專業的醫療，及時處理以免發生嚴重後果。

院方表示，今日被毒蛇咬傷的患者都因及時送醫救治，最終康復返家，對專業醫療表示感謝。呼籲民眾積極加強環境清理，以預防毒蛇咬傷事件的發生。因毒蛇在潮濕環境時容易出沒，尤其雜草叢生及物品堆放雜亂地方蛇類易有隱藏空間，建議民眾採取以下措施：

1.清理雜草與堆放物品，定期修剪院子雜草，清理戶外堆放物品，以減少蛇類的棲息場所，整理前先以長桿敲打確定沒有蛇類。

2.保持排水通暢，檢查排水避免雨水積聚，防止吸引小動物，進而引來蛇類。

3.檢查自家庭院圍欄及門窗是否密閉，及時修補漏洞，避免蛇類入侵。

4.種植蛇類厭惡植物，栽種植物如薄荷、大蒜，天然方式可減少蛇類的出現。

豪雨 眼鏡蛇

