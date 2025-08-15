用技術撫慰弱勢朋友身心 崇仁醫護專校攜手啟智協會做公益
「技職教育不只在教室裡，更能在真實的社會場域中發光發熱」，嘉義崇仁醫護管理專科學校美容保健科攜手嘉義市啟智協會，暑假舉辦系列「工作坊」與「照顧者支持團體」活動，師生齊心將專業技能化為溫暖行動，為弱勢族群與照顧者帶來身心紓壓的力量。
活動內容豐富多元，包括毛根花藝創作、手作香氛蠟、肩頸紓壓、淋巴紓壓、臉部瑜珈及香芳植物應用等共九堂課程，並特別引進精密儀器檢測壓力，讓參與者更了解自身的身心狀態。對許多長期承受照護壓力的家屬而言，這不僅是一場課程，更是一段難得的喘息時光。
專業教師張雅淑、李蕙君帶領學生，用專業手法與真誠陪伴，細心服務每位參與者。「老師與學生都很專業，讓人完全放鬆下來，真的很久沒有這種輕鬆感了」，家長參加活動露出笑容。
美容保健科主任蔡伊媜說，這不只是技能應用，更是一次生命教育的洗禮。「學生在服務過程學會尊重、同理與關懷，理解專業價值不只在於技術，更在於能夠為別人生活帶來美好改變」，未來該科將持續推動「專業結合公益」理念，讓學生學習技術同時，培養服務社會的溫度，實踐技職教育與社會責任結合。
