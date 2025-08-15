涼麵必加美乃滋！美食網紅「千千」攜手涼麵老店轉型插旗嘉市

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
美食達人異鄉人孫育晴(右)日前到崇文涼麵店，與千千相見歡，千千自創品牌「水水灶咖」攜手在地老店轉型升級，首站崇文嘉義涼麵，選址東區中正路做第2家分店。圖／孫育晴提供
嘉義國民美食除火雞肉飯店林立，還有眾多特色涼麵店，嘉市10多家特色涼麵店，部分老店逾一甲子，最近百萬美食網紅YouTuber千千，攜手在地涼麵老店崇文涼麵，插旗文化路夜市商圈，成為她品牌「水水灶咖」轉型首站，讓涼麵市場更加熱鬧多元，消費者有更多選擇。

嘉義特色涼麵多了一味「白醋」，就是美乃滋，在地品牌「白雪牌」對當地人胃口，也有不少店家用自家製作美乃滋，涼麵使用寬扁白麵條，比細麵更能吸附醬汁，口感兼具柔軟與彈性，還帶麵香。

美食達人異鄉人孫育晴日前到崇文涼麵店，與千千相見歡，千千自創品牌「水水灶咖」攜手在地老店轉型升級，首站崇文嘉義涼麵，選址東區中正路做第2家分店。

「美食水水千千」本名洪千淑，以大胃王和美食內容聞名，YouTube頻道上擁有超過百萬粉絲追蹤，「水水灶咖」是美食網紅千千推出的新品牌，主打台灣家常美味，最近攜手台灣在地老店轉型升級，首站嘉義知名老店「崇文嘉義涼麵」，推動台灣在地美食品牌運營轉型，攜手崇文涼麵店，從品牌、行銷策略到營運規畫協助，透過發揮自身影響力，將台灣優質美食推向國際舞台。

嘉市空軍眷村傳承三代逾半世紀的小伍妹麻辣涼麵店，2年前搬遷鬧區東市場商圈公明路1間老屋，重新改裝新生，第三代傳人姊妹檔許秦蓉、許思潁，迎合現代消費者、年輕人飲食，追求速食便利趨勢，創新手拿「涼麵搖搖杯」，受歡迎。

許秦蓉說，涼麵店各有特色客群，千千攜手涼麵老店加入拓展涼麵市場，各店客群不同，不擔心競爭。嘉義涼麵特色放白醋（美乃滋），不是南部人愛吃甜，是放白醋後醬汁較為滑順、不噎口，涼麵微酸麻醬香，微酸不是白醋，是清醋（醋酸），讓人越吃越順口，不膩清爽加點辣更過癮。

千千自創品牌「水水灶咖」攜手在地老店轉型升級，首站崇文嘉義涼麵，選址東區中正路做第2家分店。圖／孫育晴提供
