台南府城「陳守娘」導覽 即起免費報名

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
台南市政府農曆7月推出「最堅強ㄟ節烈女魂—陳守娘」散步導覽，帶領遊客穿梭台南古街巷弄，共7個導覽景點。圖／南市觀旅局提供
台南市政府農曆7月推出「最堅強ㄟ節烈女魂—陳守娘」散步導覽，帶領遊客穿梭台南古街巷弄，共7個導覽景點。圖／南市觀旅局提供

台南市政府多年來農曆7月以府城3大奇案「陳守娘顯靈傳說」舉辦散步導覽，本月22日晚間11時起鬼門開，觀旅局23日至9月20日每周六下午，規畫5梯次導覽活動，150個名額，由3名專業導覽員帶領遊客穿梭府城古街巷弄，即日起免費線上報名。

觀旅局指出，相傳陳守娘故事發生在清道光年間，出生在辜婦媽廟附近的陳守娘，個性剛烈，成年後嫁給林壽，但林壽早死，陳守娘守節不二，受辱死後化為厲鬼，甚至大戰廣澤尊王故事，堪稱「台灣最強女鬼」，背後也有段淒美動人的故事。去年台灣燈會台南高鐵燈區，有人製作「台灣奇案陳守娘」燈，同樣引發話題。

觀旅局長林國華說，每逢農曆7月限定推出「最堅強ㄟ節烈女魂—陳守娘」散步導覽，都深獲民眾好評，介紹陳守娘受一品夫人辜婦媽影響的故事外，也會走訪東市場、府城隍廟、東獄殿、永華宮廣澤尊王、德化堂等，最後到孔廟祠堂節孝祠陳守娘牌位安置處，共7個導覽景點，聽故事之餘，還可順遊孔廟商圈品嘗小吃。

觀旅局表示，民間傳說奇聞軼事也是台南市的重要文化，散步導覽路線透過文化歷史脈絡及多元角度，讓遊客認識不一樣的台南，活動即日起開放線上報名，全程免費，今年也特別準備府城隍廟書籤及永華宮廣澤尊王平安符作為參加禮。

