藥妝、餐廳進駐 雲縣首座虎尾停車場商城開幕

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
雲林縣虎尾公安立體停車商業大樓，1、2樓商城昨開幕，可解決停車問題並帶動商機。記者蔡維斌／攝影

雲林縣虎尾公安立體停車場附設商城昨開幕，為縣內第1座同時滿足停車與商業需求的創新場域，美妝、餐廳、居家用品共6商家進駐，縣長張麗善說，希望公所不定期發行消費券或優惠促銷帶動買氣。

虎尾市區多年來停車空間不足，使商業、觀光發展受限，縣府由中央補助1.2億餘元，縣府自籌5億1628萬元，共計6億3846萬元，在雲林布袋戲館後方，打造立體停車商業大樓，地下1樓及地上6層樓，除1、2樓做為商場，其他空間為停車場，提供296汽車停車位、30多個機車位。

商場空間經招商及店家6個月裝修整備，昨開幕，1樓為康是美、特力屋，2樓餐廳空間有石二鍋、築間朴庶烤肉公社、墨竹亭、卡西法石頭火鍋等。

交通工務局長汪令堯說，停車場啟用半年來停車率已有5、6成，迄今停車繳費紀錄已達約19萬筆，尖峰時間停車量更多，顯示已紓解市區停車問題，相信商場開始營運後，停車率會更高。

張麗善說，現在到虎尾不論逛街、觀賞表演、運動健身，都能方便停車、暢快遊玩，期待公所能不定期發行消費券或與店家推動促銷，帶動買氣。

虎尾鎮長林嘉弘指出，未來也將整建西市場，搭配公安商場，讓虎尾市區更熱鬧。

