台南風神廟後方要蓋樓！民團憂影響古蹟景觀、結構 籲撤回

台南中西區市定古蹟風神廟是全台少見主祀風神的廟宇，廟前接官亭與牌樓構成完整歷史風貌，近期傳出廟後方的私人土地規畫興建5層樓建築，民團憂心影響古蹟結構安全與天際線景觀，昨向市府遞交陳情書，喊話應依文化資產保存法舉證「不宜興建」。

南市文化局回應，已與地主協商，由原5層樓降為3層樓，基礎開挖深度縮減至約1.5公尺，以降低對古蹟結構的影響，並要求提出安全評估與施工監測計畫；地主上月底依審查意見修正設計後送審，但監測計畫仍需補正，將待補齊再審。

據了解，風神廟後方建案擬作為旅宿用途，民團「搶救風神廟聯盟」認為，該案不僅危及無地基木構古法的廟結構安全，更將遮蔽廟體天際線，破壞莊嚴景觀與信仰完整性。

聯盟人員及律師陳鋕銘、建築學者魏光莒、風神廟顧問嚴培禎到南市文化局遞交陳情書，副局長林韋旭出面說，會以保護文化資產的立場，且先前已與該建案業主協商，會降低興建樓層，此結果是經過法制面、工程技術面、文化保存面與私人權益面協商後可行的雙贏結果，也希望聯盟成員與廟方能理解。

文化局說明，1994年市府將風神廟劃為「古蹟保存區」，惟後方1417地號土地未列入，現行都市計畫屬商業區，地主依法可興建，但文資處依文資法第34條要求安全評估與監測計畫，並告知地主可依台南市歷史街區申請容積移轉審查要點，將容積移轉至原台南市區，以補償損失。

對於文資法第34條中「遮蔽古蹟觀覽通道」的認定，聯盟認為不僅前景，左右與後方景觀也應納入保護；對此，文化局將函請文化部文化資產局釋疑，作為後續審查依據。

市府指出，古蹟保存與城市發展在法制框架下審慎協商，才能兼顧文化資產與合理利用，風神廟是府城的驕傲，將與各界合作守護，延續歷史記憶與文化精神。