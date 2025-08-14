跨海為愛而來！德國新人在台南圓夢結婚 感受古都人情與浪漫

快訊

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
南市觀旅局準備象徵「長長久久」的大腸包小腸及烏魚子手工皂禮盒、讓幸福有個靠山的魚頭君頸枕等精緻好禮致贈，為來自德國的新人獻上最誠摯的祝賀。圖／南市觀旅局提供

文學家葉石濤曾讚頌，「台南是一個適合人們做夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過活的地方。」台南，不僅是台灣具歷史底蘊的古都，古色古香的街巷與百年文化景點，更為旅客心目中適合結婚與蜜月的城市，也吸引一對來自德國的新人跨海來台，就為在台南登記結婚。

來自德國的新人Martin Beck與Greta Ott近期選在台南中西區戶政事務所完成終身大事，南市府觀旅局也特別獻上象徵「長長久久」的大腸包小腸及烏魚子手工皂禮盒、幸福有個靠山的魚頭君頸枕等好禮，讓新人在異地也能感受到新婚浪漫的幸福氛圍。

新人說，大學時期聽聞台灣的溫暖友善，且在德國時一度遭逢低潮，後來聽從父親建議到台灣來散心，起初到台南時，就遇上熱心民眾在自己迷路及搬行李時主動幫助，讓她感受到人情溫暖。

她也提到，台南就像是自己的「心靈故鄉」，不僅廟宇文化撫慰人心，日常交流更令人平靜，因此也和交往十多年的男友選擇到台南登記結婚，跨海圓夢，整個結婚登記流程也相當順暢溫馨。

觀旅局表示，感謝交通部觀光署及駐法蘭克福辦公處的精心安排，也向這對新人送上最誠摯的祝福，近年來台南也積極推廣以愛情為主題的的系列活動，除有象徵「山盟海誓」的特色活動與景點外，更有四季皆宜的婚攝場地，也很適合新婚夫妻在此度蜜月、拍攝婚紗。

此外，適逢七夕情人節即將來臨，觀旅局也與業者合作推出「安平－馬公觀光交通船班七夕特惠方案」，憑25日至28日在台南住宿證明，2人船票共999元；憑29日當天住宿台南證明，2人船票共777元，相當優惠，歡迎情侶、親友組團搭乘，共同體驗海上浪漫跳島行程。

來自德國的一對新人愛上台南的人情與溫暖，近期跨海來台，並選在台南中西區戶政事務所完成終身大事。圖／南市觀旅局提供

台南 結婚 新人

