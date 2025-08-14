快訊

繁星錄取被取消…台中女學霸9天考回台大醫 校友誇創百年紀錄

恐怖片場景？美國驚見長角「科學怪兔」 專家揭背後原因：並不罕見

Minji、Danielle親上火線！NewJeans與ADOR調解若破局 10月底宣判結果

丹娜絲風災重創台南 台灣府城隍廟捐款250萬元助重建

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台灣府城隍廟捐款250萬元助重建，由市長黃偉哲代表受贈並頒發感謝狀。圖／台南市政府提供
台灣府城隍廟捐款250萬元助重建，由市長黃偉哲代表受贈並頒發感謝狀。圖／台南市政府提供

丹娜絲颱風上月侵襲南部，造成台南多處地區嚴重受損，尤其大量房子受損待修繕，台灣府城隍廟響應賑災行動，今天捐贈250萬元，由市長黃偉哲代表受贈並頒發感謝狀，感謝善行義舉，充分展現宗教的愛心及熱心。

黃偉哲表示，台灣府城隍廟長年致力保存地方信仰文化及推動公益慈善，年初0121楠西地震後捐款200萬元，今日再度慷慨捐出250萬元，協助照顧災民，他代表市民感謝台灣府城隍廟對社會的深厚關懷，支持災後復原與災民關懷工作，市府將妥善運用這筆善款，確保每一分資源迅速送達災區，協助受災戶早日重建家園。

台灣府城隍廟主任委員郭榮哲表示，城隍廟自創建以來，始終與地方百姓同在，無論是祈福、祭典或遭遇災難時，皆展現信仰的力量與人情的溫度。此次風災造成市民重大損失，廟方深感同理，盼以實際行動傳遞溫暖，助受災戶早日重建家園，願信仰成為受災戶堅強的後盾，也呼籲社會各界共同投入關懷與援助，攜手讓台南重現安定。

社會局長郭乃文強調，善款將用於受災民眾的生活重建，幫助受災家庭穩定生活，並依「專款專用」原則，並定期公布捐款使用明細，確保公開透明。未來將持續評估災區需求，結合民間力量，讓資源即時到位。

台南市政府社會局捐款連結https://donate.tainan.gov.tw/web/donation/donation_project_in.jsp?np_id=NP1751973941614

（請註明：「0706丹娜絲颱風災害捐款」)

台灣府城隍廟捐款250萬元助重建，由市長黃偉哲代表受贈並頒發感謝狀。圖／台南市政府提供
台灣府城隍廟捐款250萬元助重建，由市長黃偉哲代表受贈並頒發感謝狀。圖／台南市政府提供

捐款 城隍廟 丹娜絲颱風

延伸閱讀

丹娜絲颱風台南119接500通報案…楊柳來襲全員停休 案件量約10分之1

楊柳颱風警報解除嘉縣停電戶累計破萬 台電安全第一全力搶修

影／颱風重創七股慘況曝！廢校國小鐵皮屋頂被吹落 民宅屋頂帆布撕開

台南風雨增強 黃偉哲視察青鯤鯓、青山漁港防海水倒灌

相關新聞

丹娜絲風災重創台南 台灣府城隍廟捐款250萬元助重建

丹娜絲颱風上月侵襲南部，造成台南多處地區嚴重受損，尤其大量房子受損待修繕，台灣府城隍廟響應賑災行動，今天捐贈250萬元，...

雲林首座停車場商城大樓開幕 商街藥妝美食購物一次到位

雲林縣第一座虎尾公安立體停車場附設商城今天開幕，6家美妝、餐廳、百貨連鎖店進駐，一次滿足民眾停車、美食購物需求，斥資6....

即起開放報名...下周六農曆7月鬼門開 南市觀旅局推陳守娘散步導覽

今年農曆7月鬼門開的日子將從22日晚間11點開始，南市府觀旅局再度推出「最堅強ㄟ節烈女－陳守娘」散步導覽，預計23日至9...

搶救台南風神廟 後方蓋樓房破壞景觀文化局協調盼雙贏

台南中西區市定古蹟風神廟，是全台少見主祀風神的廟宇，廟前接官亭與牌樓構成完整歷史風貌。因廟後方私人土地原規畫興建5層樓大...

台1嘉義水上路段塌陷 擬灌漿回填並封閉人行地下道

台一線嘉義水上路段風災後大面積坍塌，造成車流嚴重回堵，縣長翁章梁今天現勘，經縣府建設處調查，疑為人行地下道排水管破損，受...

助颱風受災戶重建家園 嘉義民雄鴿園義賣賽鴿全數捐出

風災後愛心陸續湧入災區，嘉義縣民雄鄉一處鴿園老闆義賣賽鴿捐款，將物資及善款親自送至受災戶手中，嘉義縣慈善團體聯合協會物資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。