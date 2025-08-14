丹娜絲風災重創台南 台灣府城隍廟捐款250萬元助重建

丹娜絲颱風上月侵襲南部，造成台南多處地區嚴重受損，尤其大量房子受損待修繕，台灣府城隍廟響應賑災行動，今天捐贈250萬元，由市長黃偉哲代表受贈並頒發感謝狀，感謝善行義舉，充分展現宗教的愛心及熱心。

黃偉哲表示，台灣府城隍廟長年致力保存地方信仰文化及推動公益慈善，年初0121楠西地震後捐款200萬元，今日再度慷慨捐出250萬元，協助照顧災民，他代表市民感謝台灣府城隍廟對社會的深厚關懷，支持災後復原與災民關懷工作，市府將妥善運用這筆善款，確保每一分資源迅速送達災區，協助受災戶早日重建家園。

台灣府城隍廟主任委員郭榮哲表示，城隍廟自創建以來，始終與地方百姓同在，無論是祈福、祭典或遭遇災難時，皆展現信仰的力量與人情的溫度。此次風災造成市民重大損失，廟方深感同理，盼以實際行動傳遞溫暖，助受災戶早日重建家園，願信仰成為受災戶堅強的後盾，也呼籲社會各界共同投入關懷與援助，攜手讓台南重現安定。

社會局長郭乃文強調，善款將用於受災民眾的生活重建，幫助受災家庭穩定生活，並依「專款專用」原則，並定期公布捐款使用明細，確保公開透明。未來將持續評估災區需求，結合民間力量，讓資源即時到位。

台南市政府社會局捐款連結https://donate.tainan.gov.tw/web/donation/donation_project_in.jsp?np_id=NP1751973941614