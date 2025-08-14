雲林虎尾公安停車場與商場啟用 停車購物一次到位

雲林縣虎尾公安停車場今年1月啟用，停車使用率逾5成，設於1、2樓的商場陸續開幕，讓民眾停車購物一次到位，不僅有效解決停車問題，也帶動經濟發展，縣府預估一年可創新台幣1億元商機。

雲林縣交通工務局今天舉辦虎尾公安停車場與商場啟用典禮，由局長汪令堯簡報指出，商場營運前，停車場使用率約5、6成，營運後提高約1成，預估虎尾公安停車場與商場全年商機上看新台幣1億元

雲林縣長張麗善說，為紓解虎尾市區停車空間不足問題，縣府與公所合作，向交通部爭取1.2億元補助款，縣府自籌5.1億元經費，興建「虎尾公安立體停車場」。今年1月25日啟用，提供296格小汽車位與30格機車位，使用率相當高，改善停車困難問題。

張麗善表示，停車場1、2樓規劃為「公安商場」，陸續有知名品牌進駐，涵蓋餐廳、美妝、居家DIY百貨等，虎尾鎮公所也將規劃特色市集、街頭表演等活動，帶動商場人潮與商機。

虎尾鎮長林嘉弘指出，公安停車場與商場位於虎尾市區中心，是市區商圈、交通與觀光節點，也是虎尾城區全新地標。公所已規劃西市場美食街，與公安商場美食廣場呼應，同時積極規劃豐富多元活動，全面帶動地方經濟與觀光發展。