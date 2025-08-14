雲林首座停車場商城大樓開幕 商街藥妝美食購物一次到位

雲林縣第一座虎尾公安立體停車場附設商城今天開幕，6家美妝、餐廳、百貨連鎖店進駐，一次滿足民眾停車、美食購物需求，斥資6.3億元建造的立體停車商業大樓，不僅解決市區嚴重停車問題，更可帶動虎尾商業與觀光發展，雲林縣長張麗善希望公所可不定期發行消費券或優惠促銷帶動買氣。

虎尾市區多年來停車空間不足，使商業、觀光發展受限，雲林縣府由中央補助1.2億餘元，縣府自籌5億1628萬，共計6億3846萬元，在雲林布袋戲館後方，打造完林首座停車、商場的綜合立體停車場，地下一樓及地上6層樓，除1、2樓做為商場，其他空間為停車場，提供296汽車停車位、30多機車位。

交通工務局長汪令堯指出，停車場啟用半年來停車率已有5、6成，有效解決虎尾市區停車問題，相信未來商場開幕後，停車率會更高，帶動發展。虎尾鎮長林嘉弘說，公安立體停車場及商場是虎尾重大建設，600坪除停車，1、2樓引進特色美食，可供逛街購物，未來將整建西市場，搭配公安商場，讓市區更熱鬧。

雲林縣長張麗善指出，公安立體停車場及商場是雲林縣第一座同時滿足停車與商業需求的創新場域，未來到虎尾不論逛街、觀賞表演、運動健身，都能方便停車、暢快遊玩，期待公所能不定期發行消費券或與店家推動促銷，帶動買氣。