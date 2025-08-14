聽新聞
即起開放報名...下周六農曆7月鬼門開 南市觀旅局推陳守娘散步導覽
今年農曆7月鬼門開的日子將從22日晚間11點開始，南市府觀旅局再度推出「最堅強ㄟ節烈女－陳守娘」散步導覽，預計23日至9月20日每周六舉辦，規畫5梯次共150位名額，帶領遊客穿梭台南古街巷弄，感受府城獨特的歷史氛圍與民間傳說魅力。
觀旅局表示，台南除歷史文化及宗教信仰外，民間傳說奇聞軼事也是城市重要文化，尤其「陳守娘顯靈傳說」更是清末時期三大奇案之一，且陳守娘大戰廣澤尊王，背後有一段淒美動人的故事，因此推出散步導覽路線，透過文化歷史脈絡及多元角度，讓遊客認識不一樣的台南。
觀旅局長林國華說明，每逢農曆7月限定推出「最堅強ㄟ節烈女魂－陳守娘」散步導覽，都深獲民眾好評，除介紹陳守娘受一品夫人辜婦媽影響的故事外，也會走訪東市場、府城隍廟、東獄殿、永華宮廣澤尊王、德化堂等，最後到孔廟祠堂節孝祠陳守娘牌位安置處，共有7個導覽景點。
林國華表示，遊客在聽故事之餘，還可以順遊周邊孔廟商圈，品嘗豐富、平價又美味的台南小吃，像是虱目魚、牛肉湯、肉圓、黑輪、肉燥飯等；陳守娘散步導覽路線自即日起開放免費線上報名，今年也特別準備府城隍廟書籤及永華宮廣澤尊王平安符作為參加禮，歡迎民眾踴躍報名。
