搶救台南風神廟 後方蓋樓房破壞景觀文化局協調盼雙贏

台南中西區市定古蹟風神廟，是全台少見主祀風神的廟宇，廟前接官亭與牌樓構成完整歷史風貌。因廟後方私人土地原規畫興建5層樓大樓，引發民間團體憂心影響結構安全與天際線景觀，「搶救風神廟聯盟」今日向市府遞交陳情書，並依文化資產保存法舉證不宜興建。

文化局表示，已與地主協商，由原5層樓降為3層樓，基礎開挖深度縮減至約1.5公尺，以降低對古蹟結構的影響，並要求提出安全評估與施工監測計畫。地主於7月底依審查意見修正設計後送審，但監測計畫仍需補正，將待補齊再審。

文化局副局長林韋旭與聯盟召集人、律師陳鋕銘，建築學者魏光莒及風神廟顧問嚴培禎等人會面。林韋旭感謝各界關心，強調保護文化資產的立場，並指出協商結果兼顧法制、工程技術、文化保存與私人權益，是「雙贏方案」。

文化局說明，1994年市府將風神廟劃為「古蹟保存區」，惟後方1417地號土地未列入，現行都市計畫屬商業區，地主依法可興建。但文資處依文資法第34條要求安全評估與監測計畫，並告知地主可依台南市歷史街區申請容積移轉審查要點，將容積移轉至原台南市區，以補償損失。

對於文資法第34條中「遮蔽古蹟觀覽通道」的認定，聯盟認為不僅前景，左右與後方景觀也應納入保護。文化局將函請文化部文化資產局釋疑，作為後續審查依據。