嘉縣災後復建 國際同濟會捐款50萬元助重建

颱風丹娜絲及0728西南氣流豪雨重創嘉義縣，國際同濟會台灣總會長甄啟剛暨澎嘉南區代表一行人今天拜會嘉義縣政府，捐款新台幣50萬元，為嘉義災後復原工作注入暖流。

國際同濟會台灣總會今天捐款50萬元給嘉義縣，由縣長翁章梁代表接受，並回贈感謝狀，感謝同濟會協助嘉義縣災後復原。

翁章梁致詞說，7月連兩次的天災，造成嘉義縣20多萬戶斷電、數千戶房屋受損，超過5000戶淹水，樹木倒伏無數，多條要道崩塌中斷，已陸續進行修復，昨天又遇楊柳颱風，幸災害不大。

翁章梁感謝社會各界不斷施援手，幫助嘉義復原；他說，災後重建是一場長期抗戰，需要大量時間與資源，不僅仰賴政府投入，更需民間力量共同支持。縣府將妥善運用善款，確保資源迅速送達並發揮最大效益。

甄啟剛表示，此次豪雨重創嘉義，盼能透過實際行動，陪伴災民共度難關，在嘉義縣前議員黃芳蘭牽線下，國際同濟會響應縣府賑災行動，期盼社會大眾能感同身受，發揮愛心，共同投入重建行列。

翁章梁今天也到東石聖心教養院關心災復建情況；院方表示，颱風造成不少損害，包含戶外廣場遮陽擋雨帆布破裂支架斷裂、斜坡道旁採光罩被強風吹走、頂樓水塔固定鋼索斷裂等項目。

嘉義縣社會局說，聖心教養院初步評估汰換更新受損設施約需250萬元經費，已有社會團體願意出資協助。