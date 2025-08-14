聽新聞
0:00 / 0:00
台1嘉義水上路段塌陷 擬灌漿回填並封閉人行地下道
台一線嘉義水上路段風災後大面積坍塌，造成車流嚴重回堵，縣長翁章梁今天現勘，經縣府建設處調查，疑為人行地下道排水管破損，受地下水壓影響，大量沙土隨水流至抽水站，導致上方路面坍陷，建設處研議灌漿封閉水管，未來人行地下道難排水恐須封閉。
建設處長郭良江說，正義路車行地下道有一條水管連接抽水站，有助於下雨積水時排水，但一旁人行地下道也有一條水管，不知何時連接至車行地下道管線，受地下水壓影響，人行道管線疑有破損，大量沙土隨著水流一起被抽水站抽走，才會導致台一線路線塌陷。
據悉，正義路地下道為1985年興建，距今已有40年，年代久遠找不到早期設計資料，相關單位依現有圖資推判，當年設計圖上只有車行地下道排水管連接至抽水站，並無人行地下道排水管線，疑似工程單位偷接管，將原有管線改為三通管，現已不知道是哪個單位施工。
郭良江指出，台一線是交通要道，當務之急需盡速恢復通行，因管線深埋8公尺，要找到破損處工程浩大，且人行地下道幾乎無人使用，將採用透地雷達探測水管及掏空狀況，低壓灌漿將人行道水管封死，未來下雨可能會淹水只能用抽水機，建議公所將人行道封閉。
翁章梁表示，台一線275公里處8月初發生南下車道路面塌陷，近日北上車道也開始龜裂，縣府建設處及公路局雲嘉南養護工程分局持續尋找原因，疑為人行地下道排水管線破損，造成地下掏空塌陷，目前仍須使用儀器檢測，將盡速搶修，維護用路人安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言