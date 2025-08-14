快訊

台1嘉義水上路段塌陷 擬灌漿回填並封閉人行地下道

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
台一線嘉義縣水上鄉路段大面積塌陷，疑為人行地下道排水管線破損，因檢修工程浩大將灌漿回填。記者黃于凡／攝影
台一線嘉義縣水上鄉路段大面積塌陷，疑為人行地下道排水管線破損，因檢修工程浩大將灌漿回填。記者黃于凡／攝影

台一線嘉義水上路段風災後大面積坍塌，造成車流嚴重回堵，縣長翁章梁今天現勘，經縣府建設處調查，疑為人行地下道排水管破損，受地下水壓影響，大量沙土隨水流至抽水站，導致上方路面坍陷，建設處研議灌漿封閉水管，未來人行地下道難排水恐須封閉。

建設處長郭良江說，正義路車行地下道有一條水管連接抽水站，有助於下雨積水時排水，但一旁人行地下道也有一條水管，不知何時連接至車行地下道管線，受地下水壓影響，人行道管線疑有破損，大量沙土隨著水流一起被抽水站抽走，才會導致台一線路線塌陷。

據悉，正義路地下道為1985年興建，距今已有40年，年代久遠找不到早期設計資料，相關單位依現有圖資推判，當年設計圖上只有車行地下道排水管連接至抽水站，並無人行地下道排水管線，疑似工程單位偷接管，將原有管線改為三通管，現已不知道是哪個單位施工。

郭良江指出，台一線是交通要道，當務之急需盡速恢復通行，因管線深埋8公尺，要找到破損處工程浩大，且人行地下道幾乎無人使用，將採用透地雷達探測水管及掏空狀況，低壓灌漿將人行道水管封死，未來下雨可能會淹水只能用抽水機，建議公所將人行道封閉。

翁章梁表示，台一線275公里處8月初發生南下車道路面塌陷，近日北上車道也開始龜裂，縣府建設處及公路局雲嘉南養護工程分局持續尋找原因，疑為人行地下道排水管線破損，造成地下掏空塌陷，目前仍須使用儀器檢測，將盡速搶修，維護用路人安全。

嘉義縣水上鄉正義路人行地下道早期為通學使用，目前幾乎無人使用，相關單位研擬灌漿封閉人行地下道排水管線，未來下雨難以排水恐需封閉。記者黃于凡／攝影
嘉義縣水上鄉正義路人行地下道早期為通學使用，目前幾乎無人使用，相關單位研擬灌漿封閉人行地下道排水管線，未來下雨難以排水恐需封閉。記者黃于凡／攝影
台一線嘉義縣水上鄉路段大面積塌陷，縣長翁章梁（中）今天現勘，討論排水管線問題及解決方法。記者黃于凡／攝影
台一線嘉義縣水上鄉路段大面積塌陷，縣長翁章梁（中）今天現勘，討論排水管線問題及解決方法。記者黃于凡／攝影
台一線嘉義縣水上鄉路段大面積塌陷，疑為人行地下道排水管線破損，因檢修工程浩大將灌漿回填。記者黃于凡／攝影
台一線嘉義縣水上鄉路段大面積塌陷，疑為人行地下道排水管線破損，因檢修工程浩大將灌漿回填。記者黃于凡／攝影

