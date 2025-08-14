助颱風受災戶重建家園 嘉義民雄鴿園義賣賽鴿全數捐出

風災後愛心陸續湧入災區，嘉義縣民雄鄉一處鴿園老闆義賣賽鴿捐款，將物資及善款親自送至受災戶手中，嘉義縣慈善團體聯合協會物資銀行物資車今也開到朴子市發送物資，明天將至梅山鄉多個村莊發送，挨家挨戶拜訪關懷，展現社會溫暖力量，幫助受災戶重建家園。

民雄鄉安順鴿園老闆張安順是全台賽鴿比賽常勝軍，主力鴿第一005、秋后號、秋王號等多下獲得冠軍紀錄，張安順繁殖賽鴿多年技術成熟，義賣賽鴿集社會力量，幫助弱勢受災戶度過難關，義賣金額不扣除成本，全數捐助重建家園，在村長陪同下逐戶捐給受災戶。

張安順說，鴿園義賣所得共29萬9千元，另3名友人委託38萬元轉助受災戶，善款陸續發送至18個鄉鎮市，他認為應有效運用在最需要的地方，發揮最大效益，每分錢都用在刀口上，而不是被浪費或挪用，未來還會持續舉辦義賣賽鴿公益活動，飲水思源感謝天。

嘉義縣慈善團體聯合協會理事長呂文正表示，0728豪雨造成朴子應菜埔福山社區一周淹水2次，水深約75公分，梅山鄉許多村莊也傳出房屋受損，經媒體報導及臉書發布，熱心捐贈者透過立委蔡易餘服務處媒合嘉義縣慈善團體聯合協會發送物資慰問受災戶。