台南市兒少代表遴選22日前報名 讓兒少聲音融入市政

為落實兒童權利公約CRC精神並強化兒童及少年公共參與，台南市積極推動「兒童及少年代表制度」，鼓勵兒少實質參與政策討論與公共事務，培養其公民素養、社會關懷與責任感。

第八屆兒少代表遴選作業自即日起至8月22日止開放報名，設籍或就學於台南市，且年滿12歲至未滿18歲者（即97年1月2日以後出生），皆可報名參加。

市長黃偉哲表示，兒少是城市發展的重要力量，市府長期致力於營造尊重兒少意見、支持其參與的友善環境，並透過制度化的公共參與機制，讓兒少有機會實際參與市政相關事務與公共討論，讓其意見能融入公共決策。

他強調，兒少不僅是受服務者，更是未來的參與者與改變者。透過兒少代表制度，不僅能增進其對公共事務的認識與表達力，更能在過程中培養自信、同理心與行動力。他也鼓勵本市兒少積極報名，把握機會表達你的想法，讓台南聽見兒少的聲音。

社會局長郭乃文指出，市府持續透過多元設計的培力課程與實務參與經驗，協助兒少代表從議題關注、意見表達到政策提案的能力建構，亦規劃實務參訪行程及參與兒權會會議，實踐兒少參與權。

此外，也積極推動跨縣市交流，日前基隆市兒少代表特南下來訪，彼此分享制度運作經驗與參與心得，促進不同城市間的學習與啟發，激盪出更多兒少參與的行動與想像。

錄取者將接受一系列公共參與、政策倡議、議事規則等培力課程，並安排實地參訪、市政參與及跨縣市交流活動，讓兒少代表透過實作與互動學習，拓展視野、深化參與經驗。同時也有機會代表本市兒少，向市府相關局處及委員會提出建議，強化政策回應性與多元性。

社會局期盼透過本屆遴選，持續培育具備行動力與關懷力的兒少，打造世代共融的公共參與樣貌，讓更多兒少有機會發聲、被聽見，並參與公共治理，為台南的未來注入年輕的力量。報名網址：http://pse.is/5a5he2。